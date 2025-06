Policjanci działają, zanim będzie za późno. Szeroko zakrojona akcja antynarkotykowa w województwie łódzkim Data publikacji 26.06.2025 Powrót Drukuj Początek wakacji to dla dzieci i młodzieży czas beztroski, odpoczynku i swobody. Niestety, to także okres, w którym młodzi ludzie – pozbawieni codziennego nadzoru i rutyny – mogą podejmować impulsywne, ryzykowne decyzje. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi doskonale zdają sobie sprawę z tych zagrożeń i nie czekają, aż stanie się tragedia. W oczekiwaniu na wakacje podejmują intensywne działania, które mają na celu ograniczenie dostępności narkotyków i eliminację osób wprowadzających je do obrotu. Wszystko po to, by uchronić młodych ludzi przed dramatycznymi skutkami kontaktu z substancjami psychoaktywnymi.

23 czerwca 2025 roku na terenie całego województwa przeprowadzono skoordynowaną akcję ukierunkowaną na zwalczanie przestępczości narkotykowej. Od godzin porannych funkcjonariusze z pionów kryminalnych, prewencji oraz ruchu drogowego z całego województwa pod nadzorem Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi prowadzili wzmożone kontrole w miejscach, gdzie mogło dochodzić do obrotu narkotykami – w rejonach osiedli, parkach, na przystankach, przy szkołach i w punktach gromadzenia się młodzieży.

Łącznie w działania zaangażowanych było blisko 650 policjantów z całego województwa łódzkiego. Skala przeprowadzonej akcji pokazuje, jak poważnie policja traktuje problem dostępności narkotyków, zwłaszcza w kontekście ochrony nieletnich. W ciągu jednego dnia skontrolowano niemal 1000 miejsc i wylegitymowano blisko 1700 osób. Zatrzymano łącznie 33 osoby w tym aż 21 z zatrzymanych (w tym jeden nieletni), odpowie za przestępstwa narkotykowe. Podczas działań ujawniono także nielegalną uprawę konopi innych niż włókniste. Łącznie zabezpieczono blisko 8300 gramów różnego rodzaju narkotyków oraz 10 tabletek substancji psychoaktywnych. Funkcjonariusze przejęli również ponad 100 tysięcy złotych w gotówce, które mogły pochodzić z przestępczego procederu.

Jedna z bardziej spektakularnych realizacji miała miejsce na terenie powiatu bełchatowskiego. Policjanci, podejrzewając, że jeden z mieszkańców może posiadać środki odurzające, skierowali się na jego posesję. Mężczyzna zachowywał się nerwowo, a funkcjonariusze szybko wyczuli charakterystyczną woń marihuany dobiegającą z budynku. Podjęto decyzję o przeszukaniu pomieszczeń. W jednym z nich mundurowi odnaleźli zakamuflowane wejście prowadzące do ukrytego pokoju. W jego wnętrzu znajdowała się uprawa marihuany – rośliny rosły w donicach, a całość była wyposażona w specjalistyczny sprzęt: lampy, wentylatory i nawozy. 41-letni właściciel posesji został zatrzymany i usłyszał już zarzuty posiadania i uprawy znacznej ilości substancji odurzających, za co może grozić mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie.

Równie niepokojąca sytuacja miała miejsce w powiecie pabianickim. Policjanci z Łodzi podejrzewali, że jedna z mieszkanek może posiadać substancje odurzające. Podczas interwencji 33-letnia kobieta przyznała się do posiadania zakazanych środków i dobrowolnie wskazała miejsce ich przechowywania. Okazało się, że były one ukryte w pokoju na poddaszu jej domu. Tam funkcjonariusze zabezpieczyli tabletki oraz proszek, który – jak wykazało wstępne badanie zawierał, substancję z grupy syntetycznych kannabinoidów, znaną z silnego działania psychoaktywnego i wyjątkowo wysokiego ryzyka dla zdrowia. Kobieta ta również została zatrzymana i usłyszała zarzuty.

To konkretna i zdecydowana odpowiedź na realne zagrożenia. Łódzka policja pokazuje, że walka z przestępczością narkotykową nie ustaje – przeciwnie, w sezonie letnim nabiera dodatkowej intensywności. Działania operacyjne idą w parze z profilaktyką – w najbliższych tygodniach funkcjonariusze będą spotykać się z młodzieżą podczas wydarzeń plenerowych, kolonii i festynów, informując o zagrożeniach związanych z narkotykami i konsekwencjach, jakie niesie ze sobą ich zażywanie.

Realizacja z 23 czerwca 2025 roku to tylko jeden z wielu elementów kompleksowej strategii przeciwdziałania narkomanii. Policjanci z województwa łódzkiego działają po to, by młodzi ludzie mogli bezpiecznie spędzić wakacje – z dala od środków odurzających i ludzi, którzy próbują nimi handlować. Funkcjonariusze systematycznie i skutecznie zwalczają przestępczość narkotykową, o czym świadczy między innymi coroczny wzrost liczby zatrzymanych, podejrzanych o posiadanie, produkcję, wprowadzanie do obrotu, czy też udzielanie innym osobom środków odurzających. Prowadzone przez policjantów wielotorowe działania wymagają doskonałego rozpoznania oraz skrupulatnej analizy pozyskanych informacji.

W 2023 roku przeciwdziałając narkomanii, łódzcy policjanci zatrzymali 1540 sprawców omawianych przestępstw. W 2024 roku dzięki intensywnej pracy, precyzyjnie uderzając w narkotykowy proceder, eliminowali „dilerów” oraz rozbijali struktury organizacyjne i kanały dystrybucji zabronionych substancji a liczba zatrzymanych, którzy usłyszeli zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wzrosła do 1640. Podczas tych działań łódzcy policjanci zabezpieczyli blisko 300 kilogramów środków odurzających, które dzięki ich zaangażowaniu nie trafiły na rynek. W samym 2025 roku od stycznia do 1 czerwca zabezpieczyli już ponad 250 kilogramów narkotyków i jak sami zapowiadają, nie zamierzają na tym poprzestać.

