Przemyscy kryminalni zatrzymali 19-letniego „odbieraka” Data publikacji 26.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego z Przemyśla zatrzymali na terenie Wałbrzycha, młodego mężczyznę podejrzanego o oszustwo metodą „na policjanta”. Mundurowi ustalili, że 19-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego w całym procederze pełnił funkcję tzw. odbieraka. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Oszustwa popełniane metodami „na policjanta” czy „na wnuczka” charakteryzują się bezwzględnym i wyrachowanym sposobem działania przestępców. Oszuści wykorzystują zaufanie swoich ofiar do instytucji publicznych, grają na emocjach, nie mają żadnych skrupułów.

Do takiej sytuacji doszło pod koniec maja br. Do 80-letniej mieszkanki Przemyśla, na telefon stacjonarny, z zastrzeżonego numeru telefonu, zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. W trakcie rozmowy poinformował seniorkę, że jej bliscy spowodowali wypadek drogowy. Kobieta została również poinformowana o konieczności przekazania pieniędzy tytułem "kaucji" mającej umożliwić najbliższym członkom jej rodziny odstąpienie od pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwo. 80-latka chcąc pomóc najbliższym przekazała pieniądze w kwocie ok. 40 tys. złotych, przybyłemu pod drzwi jej mieszkania nieznanemu, młodemu mężczyźnie.

Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Gromadzili dowody i sprawdzali każdy szczegół, który mógł ich doprowadzić do sprawcy, a prowadzone równolegle działania dostarczały kolejnych ustaleń, które znacznie zawęziły krąg podejrzewanych osób.

W efekcie intensywnych działań, policjanci z Przemyśla we współpracy z funkcjonariuszami z Wałbrzycha, na terenie województwa dolnośląskiego, zatrzymali 19-latka.

Mężczyzna usłyszał już zarzut dotyczący oszustwa, a początkiem czerwca, Sąd Rejonowy w Przemyślu uwzględnił wniosek Prokuratury Rejonowej w Przemyślu i zastosował wobec sprawcy tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Młodemu mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Rzeszowie / kp)