Owczarek na służbie – nietypowy gość w policyjnym patrolu Data publikacji 26.06.2025 Powrót Drukuj 25 czerwca policjanci Wydziału Ruchu Drogowego komendy powiatowej w Świdnicy – mł. asp. Radosław Pomuła oraz sierż. Paweł Zieliński prowadzili statyczną kontrolę prędkości na jednej z ulic miasta. Około godziny 21:00 do ich patrolu dołączył niespodziewany gość.

Podczas statycznej kontroli prędkości w Świdnicy do radiowozu wszedł samowolnie owczarek niemiecki, który jak się okazało był bardzo spragniony i najwyraźniej szukał pomocy. Przez blisko godzinę pies przebywał z funkcjonariuszami, którzy nie tylko zapewnili mu wodę, ale też podjęli próbę odnalezienia jego właścicieli. Policjanci wypytywali mieszkańców okolicznych posesji, jednak nikt niestety nie rozpoznał czworonoga ani nie potrafił wskazać, do kogo może należeć.

Z troski o dobro zwierzęcia, pies został przewieziony do schroniska, gdzie czeka teraz na swojego właściciela.

Pilnujmy swoich czworonogów!

Zadbajmy o to, by nasze zwierzęta nie błąkały się po ulicach – to niebezpieczne zarówno dla nich, jak i dla uczestników ruchu drogowego. Wystarczy chwila nieuwagi, by ukochany pupil zniknął z podwórka. Pamiętajmy o odpowiednich zabezpieczeniach i opiece. Ostatnie dni pokazują, że lato już w pełni, jest bardzo gorąco. Zadbajmy o naszych czworonogów i zapewnijmy im stały dostęp do wody.