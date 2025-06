Seniorzy z Koszalina oszukani przez fałszywe medyczki. Stracili 270 tysięcy złotych!

Data publikacji 26.06.2025

Zdarzenie miało miejsce w Koszalinie, gdzie para seniorów stała się ofiarą perfidnego oszustwa. 86-letnia kobieta i jej 91-letni mąż zaufali dwóm kobietom, które zapukały do ich drzwi, przedstawiając się jako personel medyczny – lekarka i pielęgniarka – rzekomo z przychodni, do której seniorzy należą. Fałszywe medyczki twierdziły, że przeprowadzają badania domowe u osób starszych. Ich wygląd, sposób mówienia i zachowanie nie wzbudziły podejrzeń gospodarzy, którzy zgodzili się wpuścić je do domu.