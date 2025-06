Policjanci zatrzymali agresora, który groził im siekierami Data publikacji 26.06.2025 Powrót Drukuj Zatrzymaniem 49-letniego mieszkańca gminy Nowy Wiśnicz, w powiecie bocheńskim, zakończyła się policyjna interwencja. Mężczyzna był agresywny, pobudzony i groził mundurowym użyciem niebezpiecznych przedmiotów.

We wtorek, 24 czerwca br., około godziny 13.50 policjanci Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego pojechali na interwencję do Królówki. Jak wynikało ze zgłoszenia, agresywny mężczyzna miał dobijać się do drzwi swojej sąsiadki, a kobieta obawiała się jego zachowania. Mężczyzna tuż przed przyjazdem mundurowych opuścił teren zamieszkały przez zgłaszającą i wrócił do swojego domu, przed którym zastali go policjanci. Osoba ta bardzo głośno krzyczała, była pobudzona i zachowywała się irracjonalnie, kierując wobec funkcjonariuszy obraźliwe słowa. Jeszcze przed ich wejściem na teren posesji mężczyzna schował się do wnętrza swojego domu, gdzie chwycił za dwie siekiery, grożąc policjantom ich użyciem. Nie reagował na polecenia wydawane przez funkcjonariuszy i w pewnym momencie podjął próbę rzucenia jednej z siekier w ich kierunku. Próba ta została udaremniona użyciem środka przymusu bezpośredniego.

Interwencja zakończyła się zatrzymaniem 49-letniego agresora przez policjantów. Sprawą zajęła się już Prokuratora Rejonowa w Bochni.

( KWP w Krakowie / mw)