Policjanci zatrzymali podejrzaną o przywłaszczenie Data publikacji 26.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w poznaniu zatrzymali kobietę podejrzaną o przywłaszczenie mienia znacznej wartości. Straty, które spowodowała swoim działaniem to blisko 1,5 miliona złotych. Za to przestępstwo grozi do 10 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo Śledczego i z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Poznaniu współpracując z Prokuraturą Rejonową w Nowym Tomyślu, zatrzymali 28-letnią kobietę podejrzaną o przywłaszczenie powierzonego mienia znacznej wartości. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło o jednej z gminnych spółdzielni ze Zbąszynia do policjantów w ubiegłym roku. Dotyczyło wykrytych nieprawidłowości przy ewidencjonowaniu pieniędzy pochodzących z utargów ze sklepów, którymi zarządzała spółdzielnia.

Okazało się, że brakuje sporej sumy pieniędzy w stosunku do tego, co było księgowane. Policjanci zaczęli bardzo dokładnie analizować całą dokumentację finansowo-księgową spółdzielni. To pozwoliło wytypować i ostatecznie postawić zarzuty 28-letniej pracownicy. Kobieta, która była odpowiedzialna za ewidencję wpływów, część gotówki przywłaszczała na własne potrzeby. Śledczy ustalili, że proceder trwał ponad 2 lata, od maja 2022 roku do października 2024 roku. Straty zostały oszacowane na blisko 1,5 miliona złotych.

Podejrzana usłyszała zarzuty przywłaszczenia mienia znacznej wartości za co kodeks karny przewiduje do 10 lat pozbawienia wolności.