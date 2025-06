Podziękowania dla łukowskich kryminalnych Data publikacji 26.06.2025 Powrót Drukuj Profesjonalizm i zaangażowanie jakim wykazali się policjanci w trakcie prowadzenia sprawy, zasługują na najwyższe uznanie. To kilka słów i fragment listu jaki skierował do Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie właściciel odzyskanego w ubiegłym tygodniu wartościowego roweru.

Do łukowskiej komendy wpłynął krótki list, w którym mieszkaniec Warszawy zwracając się do Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie, wyraził swoją wdzięczność i podziękowania dla łukowskich policjantów.

W ubiegłym tygodniu do naszej jednostki zgłosił się 39-latek, który poinformował o kradzieży roweru z garażu w Warszawie. Z relacji mężczyzny wynikało, że zakupiony za ponad 10 tysięcy złotych jednoślad skradziono mu z podziemnego garażu na osiedlu mieszkaniowym. Wartościowy rower wyposażony był fabrycznie w nadajnik GPS i właśnie to urządzenie umożliwiło właścicielowi jego lokalizację. Wynikało z niej, że rower znajduje się w podłukowskiej miejscowości.

Do działań natychmiast przystąpili łukowscy kryminalni. Wykorzystując przekazane im dane policjanci trafili do zabudowań 46-latka z gminy Łuków. Tam znaleźli rower 39-latka z Warszawy. „Nowy właściciel” roweru twierdził, że pracując na budowie w Warszawie, zakupił go od nieznajomego za 350 złotych. Łukowscy kryminalni zabezpieczyli kradziony jednoślad, trafił on już do faktycznego właściciela.

W liście skierowanym do Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie 39-latek z Warszawy oprócz podziękowań stwierdził, że „dzięki ich pracy udało się nie tylko odzyskać cenny rower, ale również przywrócić poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do instytucji publicznych … skuteczne i błyskawiczne interwencje są najlepszym dowodem na to, że Polacy mogą czuć się bezpiecznie.”

Kolejny już raz łukowscy policjanci udowodnili, że dewiza „Pomagamy i chronimy” to nie jest pusty frazes, a motto którym kierują się podczas codziennej służby.