Zakrapiane spotkanie zakończone zgonem pokrzywdzonego Data publikacji 26.06.2025 Dzięki zaangażowaniu śledczych 51-latek, który dokonał rozboju w wyniku którego śmierć poniósł 52-letni mieszkaniec Sztutowa, został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Do zdarzenia doszło w nocy z 22 na 23 czerwca br. Na numer alarmowy zadzwonili przejeżdżający kierowcy, którzy dostrzegli rannego mężczyznę.

W nocy z 22 na 23 czerwca br. dyżurny nowodworskiej komendy odebrał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o nieprzytomnym mężczyźnie znajdującym się w okolicach przystanku autobusowego w Sztutowie, którego reanimację prowadził Zespół Ratownictwa Medycznego. Według zgłoszenia mężczyzna miał posiadać obrażenia głowy oraz tułowia. Niestety pomimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł na miejscu. Patrol Policji skierowany niezwłocznie przez oficera dyżurnego ustalił, że denat jest tymczasowym mieszkańcem Sztutowa.

Dzięki wytężonej pracy i zaangażowaniu policjantów w niedługim czasie do tej sprawy zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn, z których jeden, 51-latek odpowiedzialny za to przestępstwo, został tymczasowo aresztowany.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, we współpracy z mundurowymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Malborku, przeprowadzili szereg czynności procesowych mających na celu wyjaśnienie sytuacji. Między innymi zabezpieczyli szereg nagrań z monitoringu, dokonali oględzin miejsca zdarzenia, przesłuchali świadków, przeprowadzili eksperymenty procesowe, a także zabezpieczyli ślady biologiczne oraz powołali do ich oceny biegłego. Dzięki intensywnym działaniom prowadzonym przez służby zatrzymany 51-latek usłyszał zarzut rozboju w zbiegu z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, którego następstwem była śmierć pokrzywdzonego. Jak ustalili śledczy, do zdarzenia doszło podczas zakrapianego alkoholem spotkania. Wtedy też między mężczyznami wywiązała się kłótnia, w trakcie której 51-latek przewrócił pokrzywdzonego na ziemię, zaczął bić i kopać po głowie. Następnie zabrał z portfela pokrzywdzonego kwotę w wysokości około 5 tysięcy złotych.

Wobec podejrzanego Sąd Rejonowy w Malborku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełniony czyn grozi mu teraz kara od 5 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.