Zatrzymani za zabójstwo - śledczy z Katowic rozwikłali sprawę brutalnej zbrodni Data publikacji 27.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali osoby podejrzane o pozbawienia wolności połączone ze szczególnym udręczeniem oraz zabójstwo 39-letniego mężczyzny. Zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

Do zabójstwa doszło w 2020 roku. W rejonie miejscowości Bielawa, w województwie dolnośląskim, znaleziono nagie ciało 39-letniego Grzegorza C. Sprawą początkowo zajmowali się dolnośląscy śledczy, prowadząc postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Następnie śledztwo przejęli policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach, którzy ujawnili nowe okoliczności wskazujące na to, że 39-latek mógł zostać zamordowany. Od tego momentu śląscy kryminalni prowadzili postępowanie już pod kątem zabójstwa.

Ponadto zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazywał na to, że zbrodni tej dokonało wspólnie i w porozumieniu kilkoro sprawców, którzy najpierw mieli porwać i więzić Grzegorza C., a następnie w okrutny sposób znęcać się nad nim. Ostatecznie mieli oni wywieźć mężczyznę w odludne miejsce i tam brutalnie zamordować.

Dzięki wnikliwej analizie materiału dowodowego i szeroko zakrojonym działaniom operacyjnym katowiccy śledczy wytypowali osoby odpowiedzialne za tę zbrodnię. W połowie maja tego roku na terenie województwa pomorskiego zatrzymali pierwszą z podejrzanych - 30-letnią Patrycję M. Kilka dni później, pod koniec maja br., na Dolnym Śląsku w ręce stróżów prawa wpadli: 42-letni Adrian R. i 28-letni Artur O. Ostatniego z podejrzanych, 34-letniego Marka K., kryminalni zatrzymali w połowie czerwca br. na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Dwóm mężczyznom w wieku 34 i 42 lat oraz 30-letniej kobiecie prokurator ogłosił zarzuty zabójstwa i bezprawnego pozbawienia wolności, natomiast czwarty z zatrzymanych, 28-letni mężczyzna, usłyszał zarzut dotyczący samego pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Gliwicach przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Za popełnioną zbrodnię podejrzanym grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

( KWP w Katowicach / mw)