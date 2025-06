Patrol pomógł zmienić kobiecie uszkodzone koło Data publikacji 27.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu pomogli kierującej, której samochód uległ awarii na jednej z ulic miasta. Funkcjonariusze widząc, że kobieta ma rękę w gipsie, postanowili sami usunąć awarię.

Mł. asp. Przemysław Zając i post. Łukasz Rykaczewski, patrolując ulicę Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu, zauważyli stojący na parkingu samochód, a przy nim zdenerwowaną kobietę. Zatrzymali się, by sprawdzić co się stało i czy nikt nie potrzebuje pomocy. Kierująca powiedziała, że uszkodziła koło w samochodzie i z uwagi na uraz ręki nie jest w stanie sama go wymienić. Mundurowi bez wahania zmienili koło w aucie i kobieta mogła ruszyć w dalszą drogę.

Chęć pomagania innym i empatia to cechy, które powinny być w sercu każdego funkcjonariusza. Takimi właśnie cechami wykazali się golubsko-dobrzyńscy policjanci.

( KWP w Bydgoszczy / mw)