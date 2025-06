33-letni paser zatrzymany w kradzionym samochodzie Data publikacji 27.06.2025 Powrót Drukuj Żagańscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Volkswagen Golf. W trakcie czynności okazało się, że 33-latek poruszał się samochodem, który został skradziony na terenie Niemiec. Ponadto w pojeździe zamontowane były tablice rejestracyjne przypisane do innego pojazdu.

W poniedziałek, 24.06.br., w godzinach wieczornych, mundurowi z Żagania zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że tablica rejestracyjna zamontowana na pojeździe jest przypisana do innego pojazdu. Po sprawdzeniu pojazdu w policyjnych systemach ustalono, że volkswagen został skradziony na terenie Niemiec.

Funkcjonariusze zatrzymali 33-letniego mieszkańca Żar, z którym następnie zostały wykonane czynności procesowe. W czwartek, 26.06.br., zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Żaganiu, gdzie mężczyzna usłyszał zarzut paserstwa, który zgodnie z kodeksem karnym zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto usłyszał zarzut poruszania się pojazdem z zamontowanymi innymi tablicami rejestracyjnymi, niż te które są przypisane do samochodu.

( KWP w Gorzowie / mw)