46 zarzutów usłyszała 52-latka za handel podrobionymi towarami - straty przekroczyły 1 mln zł

Data publikacji 27.06.2025

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie przez ostatnie dwa lata prowadzili postępowanie przeciwko kobiecie podejrzanej o nielegalne wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi, zarejestrowanymi znakami towarowymi. 52-latka łącznie usłyszała 46 zarzutów i sprawa z aktem oskarżenia została skierowana do sądu.