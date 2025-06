Policjant będąc na wolnym ruszył z pomocą rannemu rolnikowi Data publikacji 27.06.2025 Powrót Drukuj W czasie wolnym od służby policjant z kluczborskiego ogniwa patrolowo-interwencyjnego zauważył jak ciągnik rolniczy z opryskiwaczem wjeżdża do rowu i przewraca się na bok. Sierż. Adrian Siwek natychmiast ruszył na pomoc, ewakuując kierowcę z kabiny i tamując jego silne krwawienie. Dzięki szybkiej reakcji policjanta mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc przedmedyczną, a na miejsce szybko wezwano służby ratunkowe.

W środę, 25.06.2025 r., w Oleśnie w godzinach wieczornych, kluczborski policjant ogniwa patrolowo-interwencyjnego, sierż. Adrian Siwek jadąc samochodem w czasie wolnym od służby, zauważył zbliżający się z naprzeciwka zestaw rolniczy, tj. ciągnik z opryskiwaczem. Zachowując ostrożność zjechał na pobocze i zatrzymał pojazd, aby umożliwić bezpieczny przejazd rolnikowi. Gdy maszyna minęła jego samochód, funkcjonariusz ruszył dalej. Po chwili, kiedy spojrzał w lusterko, zauważył jak ciągnik zjeżdża do przydrożnego rowu i przewraca się na bok.

Niezwłocznie zawrócił i podjechał do miejsca zdarzenia. Policjant zauważył, że kierowca samodzielnie nie może wydostać się z kabiny, dlatego natychmiast ruszył z pomocą. W pierwszej kolejności powiadomił służby ratunkowe, a następnie przystąpił do ewakuowania poszkodowanego na zewnątrz, tym bardziej, że z ciągnika wydobywał się dym. Będąc z kierowcą w bezpiecznym miejscu okazało się, że ewakuowany rolnik w wyniku zdarzenia doznał silnie krwawiącego urazu. Policjant opatrzył mężczyznę, zabezpieczając ranę i pozostał z nim aż do przyjazdu medyków. Dzięki natychmiastowemu działaniu sierż. Adriana Siwka, sytuacja została szybko opanowana.

Policjant swoim zachowaniem pokazał, że funkcjonariuszem jest się nie tylko na służbie, ale i poza nią. To kolejny przykład odwagi, profesjonalizmu i empatii, które towarzyszą codziennej pracy mundurowych.