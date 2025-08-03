Międzynarodowe ćwiczenia kontrterrorystyczne Data publikacji 03.08.2025 Powrót Drukuj Wysoki poziom koordynacji, precyzyjne współdziałanie oraz natychmiastowa reakcja na zagrożenie - to kluczowe elementy, które doskonalili funkcjonariusze Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” podczas intensywnych ćwiczeń z udziałem polskich i zagranicznych partnerów. Tego typu wspólne ćwiczenia to gwarancja skutecznej odpowiedzi na współczesne wyzwania o charakterze terrorystycznym.

Policyjni kontrterroryści doskonali gotowość operacyjną

W ramach cyklicznego podnoszenia kompetencji i doskonalenia procedur, kontrterroryści z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” uczestniczyli w wieloetapowych ćwiczeniach o charakterze krajowym i międzynarodowym. Główne założenie tego szkolenia opierało się na rozwijaniu zdolności taktycznych, operacyjnych i organizacyjnych w odpowiedzi na zagrożenia terrorystyczne oraz sytuacje kryzysowe o wysokim stopniu ryzyka.

Przygotowane przez instruktorów scenariusze dotyczyły m.in. : odbijania zakładników z rąk terrorystów, neutralizację aktywnego strzelca, interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzającymi bezpośrednie zagrożenie dla otoczenia oraz prowadzenie medycznych działań ratunkowych w warunkach realnego zagrożenia bojowego. Duży nacisk kładziono również na przećwiczenie procedur dowodzenia, w których służby musiały szybko i skutecznie reagować na symulowane ataki terrorystyczne, uwzględniając złożone realia współczesnych operacji kontrterrorystycznych.

Współpraca międzynarodowa = wymiana doświadczeń

W działaniach uczestniczyli przedstawiciele sił specjalnych USA , polskie jednostki kontrterrorystyczne, a także obserwatorzy z Wojsk Specjalnych RP i Straży Granicznej. Międzynarodowy wymiar ćwiczeń umożliwił nie tylko wzajemną wymianę doświadczeń, ale również sprawdzenie interoperacyjności procedur oraz gotowości do wspólnego działania w przypadku realnego zagrożenia. - Ćwiczenia o takiej skali jak te, pozwalają nam sprawdzić nie tylko przygotowanie taktyczne, ale przede wszystkim skuteczność wspólnych procedur w sytuacjach, w których liczy się czas – mówi koordynator ćwiczeń z ramienia CPKP „BOA” i dodaje: - Tylko dzięki regularnym treningom z partnerami krajowymi i międzynarodowymi jesteśmy w stanie realnie zwiększać poziom bezpieczeństwa obywateli. Naszym celem jest natychmiastowa i profesjonalna reakcja.