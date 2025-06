7-letni chłopiec bez opieki wjechał rowerem pod samochód Data publikacji 27.06.2025 Powrót Drukuj Przedwczoraj po południu na ulicy Padarewskiego w Jaworznie doszło do groźnego zdarzenia drogowego z udziałem małoletniego rowerzysty. 7-letni chłopiec poruszający się rowerem bez opieki osoby dorosłej, wjechał na jezdnię, nie ustępując pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu bmw, w wyniku czego doszło do potrącenia. Dziecko na szczęście nie doznało poważnych obrażeń. Apelujemy o ostrożność i zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad dziećmi poruszającymi się na rowerze.

Przedwczoraj, około godziny 16:50, na ulicy Padarewskiego w Jaworznie doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem małoletniego rowerzysty.

Poruszający się rowerem 7-letni mieszkaniec Jaworzna, wjechał na jezdnię, nie ustępując pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu pojazdowi bmw, w wyniku czego doszło do potrącenia. Dziecko na szczęście nie doznało bardzo poważnych obrażeń ciała, oprócz potłuczeń i ogólnych obrażeń, niezagrażających życiu.

Na miejsce niezwłocznie wezwano patrol Policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Mundurowi sporządzili dokumentację. Z uwagi na fakt, że sprawcą kolizji był 7-letni chłopiec, a ponadto dziecko poruszało się na rowerze bez opieki osoby dorosłej, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami, policjanci prowadzą czynności wyjaśniające o wykroczenie, a następnie skierują sprawę do sądu. Konsekwencję w tym wypadku czekają opiekunów prawnych chłopca.

Policjanci przypominają także zasady poruszania się na rowerach osób małoletnich:

dziecko do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę,

dziecko w wieku 7-10 lat może kierować rowerem, pod warunkiem, że znajduje się pod opieką osoby dorosłej lub porusza się tylko po chodniku. W tym przypadku traktowane jest jako pieszy,

dziecko, które skończyło 10 lat, może samodzielnie prowadzić rower po drodze publicznej, pod warunkiem posiadania karty rowerowej, która obowiązuje do 18. roku życia,

rowerzyści, którzy ukończyli 18 lat, nie potrzebują dokumentu uprawniającego do jazdy po drogach publicznych, ale powinni znać przepisy ruchu drogowego i pamiętać o ich przestrzeganiu.

Mundurowi apelują do rodziców o większą kontrolę nad tym, gdzie i jak pociechy spędzają czas wolny. Wakacje to dla dzieci okres większej swobody, wolności i poczucia nieskrępowania obowiązkami szkolnymi. Niestety często jest to również czas wolny od nadzoru dorosłych i od odpowiedzialności. Tymczasem dla rodziców czy opiekunów powinien być to czas zwiększonej koncentracji na dziecku, jego zainteresowaniach i sposobie spędzania wolnego czasu. Małe dzieci powinny być przedmiotem naszej szczególnej troski. Jednym z największych zagrożeń dla dziecka, zwłaszcza małego, jest pozostawienie go bez opieki. Brak uwagi rodzica lub opiekuna może generować niebezpieczne i tragiczne w skutkach dla dziecka wydarzenia. Wiele z nich to nieszczęśliwe wypadki, ale zdarzają się też sytuacje, w których inne osoby wyrządzają dziecku krzywdę. Zainteresujmy się gdzie jest i co robi nasze dziecko w czasie wolnym, dbając tym samym o jego bezpieczeństwo.

Brak opieki, niewiedza lub lekceważenie przepisów może prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji na drodze. Każde dziecko powinno znać podstawowe zasady ruchu drogowego, być wyposażone w kask oraz mieć świadomość, że rower to również pojazd, a poruszanie się nim wymaga odpowiedzialności.

( KWP w Katowicach / mw)