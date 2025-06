Aspirant Maksymilian Stachura z odznaką Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu Data publikacji 30.06.2025 Powrót Drukuj Aspirant Maksymilian Stachura z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem, jakie może otrzymać honorowy krwiodawca – odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Policjant od dwóch dekad bezinteresownie dzieli się tym, co najcenniejsze – swoją krwią. Do tej pory oddał jej już ponad 26 litrów, ratując zdrowie i życie nieznanych sobie osób. Ostatnią, najbardziej prestiżową, odznakę odebrał 11 czerwca 2025 roku podczas uroczystej gali w Kinoteatrze „Rialto” w Katowicach.

To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest przez Ministra Zdrowia osobom, które oddały co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej ilości objętość jej składników. Dla aspiranta Maksymiliana Stachury honorowe krwiodawstwo to nie jednorazowy gest - to świadomy, wieloletni wybór.

Swoją przygodę z krwiodawstwem rozpoczął w lutym 2005 roku, jeszcze jako uczeń szkoły średniej. Od tamtej pory, z różną częstotliwością – od jednej do sześciu donacji rocznie – regularnie wracał do stacji krwiodawstwa. Mimo obowiązków służbowych, nieprzerwanie oddawał krew – nie dla wyróżnień czy przywilejów, ale z potrzeby serca.

W uznaniu jego zaangażowania, Polski Czerwony Krzyż przyznał mu wcześniej następujące odznaki:

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia – 2012 r. (za co najmniej 6 l krwi)

II stopnia – 2014 r. (za co najmniej 12 l krwi)

I stopnia – 2018 r. (za co najmniej 18 l krwi)

W 2025 roku nadszedł czas na najwyższe odznaczenie – zasłużone i wypracowane wieloletnim oddaniem idei bezinteresownej pomocy.

Dla aspiranta Stachury oddawanie krwi to coś naturalnego. Jak sam mówi: - Skoro mogę komuś pomóc, to dlaczego miałbym tego nie robić? Przecież krwi nie da się wyprodukować sztucznie – możemy ją tylko podarować drugiemu człowiekowi. A mnie to nic nie kosztuje. Zachęcam wszystkich do tego aby honorowo oddawali krew, bo w ten sposób możemy uratować czyjeś życie lub zdrowie.

Podkreśla również, że wśród krwiodawców dużą grupę stanowią funkcjonariusze służb mundurowych – a jego zdaniem to właśnie policjanci są jedną z najliczniejszych i najbardziej zaangażowanych grup oddających krew.

Choć kiedyś nie wiedział nawet o tym, że krwiodawcy mogą korzystać z pewnych przywilejów – zwolnienia z pracy, prawa do zakupu niektórych leków bezpłatnie czy korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością – to dziś nie one są dla niego motywacją. Najważniejszy jest dla niego człowiek.

Jesteśmy dumni, że w naszych szeregach służą funkcjonariusze, którzy z pełnym zaangażowaniem reprezentują nie tylko etos policyjnej służby, ale też codziennie udowadniają, że pomoc drugiemu człowiekowi może być stylem życia.

Serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za ogrom serca, jaki aspirant Maksymilian Stachura przez te lata podarował potrzebującym.