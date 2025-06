Nawet w czasie wolnym - w trosce o bezpieczeństwo. Policjantka z drogówki zatrzymała pijanego kierowcę Data publikacji 30.06.2025 Powrót Drukuj Była po służbie, chciała tylko zrobić zakupy. Zamiast tego zatrzymała kierowcę, który miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dzięki czujności i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszki z łódzkiej drogówki, nietrzeźwy mężczyzna nie uniknie odpowiedzialności, a z ulicy wyeliminowany został kolejny potencjalny sprawca tragedii.

Do zdarzenia doszło 27 czerwca 2025 roku, na ulicy Rojnej w Łodzi. Policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, młodszy aspirant Joanna Gosławska, będąc poza służbą, zaparkowała przed sklepem. Jej uwagę przykuł mężczyzna, który przyjechał w to samo miejsce audi. Chwiejny krok, niewyraźna mowa i ogólne zachowanie kierowcy wskazywały, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariuszka postanowiła działać. Weszła za mężczyzną do sklepu i obserwowała jego zachowanie. Kiedy próbował wypić kupione piwo przed wejściem, policjantka skutecznie mu to uniemożliwiła i wezwała patrol. Badanie alkomatem potwierdziło jej przypuszczenia – 56-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Jego pojazd został tymczasowo zajęty, prawo jazdy zatrzymane, a on sam niebawem usłyszy zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Zgodnie z art. 178a § 1 kodeksu karnego, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi:

kara do 3 lat pozbawienia wolności,

sądowy zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat,

świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych.

Apelujemy do wszystkich kierowców - nigdy nie wsiadajcie za kierownicę po alkoholu!

Nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie wpływa negatywnie na refleks, koncentrację i ocenę sytuacji na drodze. Nietrzeźwy kierowca to ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego.

Postawa funkcjonariuszki, która nie zawahała się zareagować, mimo że była poza służbą, zasługuje na uznanie. To przykład odpowiedzialności i profesjonalizmu, który nie kończy się wraz z końcem służby ale trwa przez całą dobę.