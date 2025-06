Wracając z zabezpieczenia zatrzymali pijanego kierowcę, który miał 4,5 promila alkoholu w organizmie Data publikacji 30.06.2025 Powrót Drukuj Policyjni ratownicy z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu, którzy wracali policyjną karetką z zabezpieczenia akcji policyjnej na terenie powiatu przysuskiego zauważyli w Ślepowronie seata, który stwarzał zagrożenia dla innych pojazdów. Auto jechało od krawędzi do krawędzi. Okazało się, że kierowca osobówki był kompletnie pijany. Miał ponad 4,5 promila alkoholu w organizmie.

To miał być spokojny powrót z zabezpieczenia akcji policyjnej, która miała miejsce na terenie powiatu przysuskiego w sobotę 28 czerwca br. Tuż po godzinie 20.00 policyjni ratownicy z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu wracali do macierzystej jednostki policyjną karetką. Na DK 12 w Ślepowronie (powiat radomski) zauważyli seata, który stwarzał zagrożenia dla innych pojazdów, jadąc od jednej krawędzi do drugiej. W pewnym momencie osobówka zjechała do rowu. Policjanci natychmiast wybiegli z karetki chcąc udzielić pomocy osobom przebywającym w aucie. W seacie było dwie osoby. W środku znajdowały się butelki i puszki po alkoholu. Od obu osób wyczuwalna była silna woń alkoholu. Kierowca i pasażer upierali się, by policjanci dali im spokój, ponieważ chcą jechać do sklepu.

Policjanci powiadomili dyżurnego radomskiej jednostki o sytuacji i poprosili o skierowanie na miejsce policjantów z radomskiej drogówki, by przebadali obie osoby na zawartość alkoholu w organizmie. Jak się okazało, 37-letni kierujący pojazdem miał ponad 4,5 promila alkoholu w organizmie, a pasażer ponad 4 promile alkoholu w organizmie.

Policjanci od razu zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a pojazd zabezpieczono na poczet przyszłych kar. Teraz kierowca musi liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi, m.in. wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdów.