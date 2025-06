Policjanci pomogli mężczyźnie, którego użądlił szerszeń

Data publikacji 30.06.2025

Dzięki szybkiej i opanowanej reakcji funkcjonariuszy wydziału patrolowo-interwencyjnego jarosławskiej komendy, 53-latek trafił na czas do szpitala. Podczas patrolu miasta, do policjantów podszedł mężczyzna z objawami silnej reakcji alergicznej. Przekazał, że użądlił go szerszeń i zaczyna mieć trudności z oddychaniem. Funkcjonariusze natychmiast udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, wezwali pogotowie i do przyjazdu ratowników, monitorowali jego stan.