Sąsiad zaalarmował, a policjanci pomogli starszemu mężczyźnie - razem można więcej!

Data publikacji 30.06.2025

Dzięki czujności sąsiada i zdecydowanemu działaniu lubińskich policjantów, udało się pomóc starszemu mężczyźnie. 72-latek nie był w stanie wstać o własnych siłach i rozpaczliwie wołał o pomoc, do czasu kiedy nagle w mieszkaniu ucichło. Drzwi wejściowe były zamknięte, więc mundurowi, aby dostać się do środka, siłowo weszli do mieszkania i udzielili seniorowi pomocy. Z uwagi na ciężki stan zdrowia starszego pana, wezwani na miejsce ratownicy medyczni, zabrali go do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.