Podsumowanie działań "Jednośladem bezpiecznie do celu"

W trosce o bezpieczeństwo rowerzystów i motocyklistów podlascy policjanci ruchu drogowego przeprowadzili działania „Jednośladem bezpiecznie do celu". Mundurowi przyjrzeli się zachowaniom kierowców jednośladów na drodze, sprawdzili także wymagane wyposażenie rowerów oraz stan techniczny pojazdów.

Podczas weekendu policjanci z podlaskiej drogówki zwracali szczególną uwagę na to, czy użytkownicy jednośladów właściwie dbają o własne bezpieczeństwo. Sprawdzali, czy przestrzegane są przepisy dotyczące poruszania się jednośladami i czy ich użytkownicy są trzeźwi. Kontrolowani byli rowerzyści, motocykliści, motorowerzyści oraz kierujący hulajnogami. Funkcjonariusze sprawdzali między innymi stan techniczny pojazdów oraz legalność ich posiadania. Mundurowi zwracali również uwagę na to, czy kierowcy samochodów ustępują pierwszeństwa jednośladom w sytuacjach określonych w przepisach. Uwadze policjantów nie umknęli też kierowcy osobówek, którzy przekraczali dozwoloną prędkość. W ciągu dwóch dni ponad 300 policjantów skontrolowało blisko 700 kierowców jednośladów, ujawniając prawie 400 wykroczeń, z czego 217 popełnionych przez rowerzystów. W ręce mundurowych wpadło 12 nietrzeźwych kierowców jednośladów. Policjanci ukarali uczestników ruchu drogowego 76 mandatami, 297 razy pouczyli, a w 25 przypadkach skierowali wniosek o ukaranie do sądu.

Hajnowscy policjanci w miejscowości Narew zatrzymali do kontroli motocykl. Kierowca jednośladu w terenie zabudowanym jechał z prędkością 102 km/h, podczas gdy w miejscu kontroli obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. 41-letni kierowca stracił prawo jazdy, został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych, a na jego konto trafiło 13 punktów karnych.

W sobotę około godziny 18:00 na jednej z ulic w Drohiczynie policjanci zatrzymali do kontroli kierującego motocyklem marki Moto Guzzi. Za kierownicą jednośladu znajdował się 38-letni mieszkaniec Białegostoku. Badanie alkomatem wykazało blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak się okazało, mężczyzna w ogóle nie powinien wsiadać na motocykl – miał bowiem wydaną decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kategorii A i B. Dodatkowo był poszukiwany celem doprowadzenia do aresztu śledczego na 17 dni za niezapłaconą grzywnę. Mężczyzna uregulował należność, dzięki czemu uniknął osadzenia w areszcie śledczym. Za popełnione przestępstwa odpowie teraz przed sądem.

Do kontroli został również zatrzymany kierowca motoroweru. Mundurowi zauważyli go na ul. Mickiewicza w Białymstoku, gdy jechał po drodze dla rowerów. 19-latek próbował przekonać policjantów, że jego pojazd to rower elektryczny. Nie był to jednak rower elektryczny, lecz motorower – ponieważ zamontowany w pojeździe silnik umożliwiał jazdę przy użyciu manetki w kierownicy, stosowanej między innymi w motorowerach i czterokołowcach. Policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 1500 złotych za kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu.

