Śmiertelnie potrącił i uciekł. Policjanci zatrzymali 31-letniego kierującego Data publikacji 30.06.2025 Powrót Drukuj W Jarnatowie w powiecie sulęcińskim 31-latek potrącił dwie kobiety. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń 59-latka zginęła na miejscu, 24-latka w stanie ciężkim trafiła do gorzowskiego szpitala. Mężczyzna oddalił się miejsca zdarzenia, jednak po kilkunastu minutach został zatrzymany przez policjantów. Przeprowadzone badanie wykazało, iż miał niemal 1,5 promila alkoholu w swoim organizmie. Gdy wytrzeźwieje zostaną z nim wykonane dalsze czynności. Rodzina ofiar objęta została policyjną pomocą psychologiczną. Śledczy cały czas pracują nad ustaleniem dokładnych okoliczności zdarzenia.

W niedzielę, 29 czerwca, w miejscowości Jarnatów (powiat sulęciński) tuż przed godziną 17:00 doszło to tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Kierowca osobowej mazdy potrącił dwie kobiety. Niestety, 59-latka w wyniku poniesionych obrażeń zmarła na miejscu, a 24-latka w stanie ciężkim przetransportowana została Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do gorzowskiego szpitala. 31-latek oddalił się z miejsca wypadku.

Dyżurny sulęcińskiej jednostki zadysponował wszystkie dostępne patrole. Priorytetem policjantów było ustalenie i zatrzymanie sprawcy. Liczyła się każda minuta i uzyskana informacja. Ogromnym wsparciem okazał się przypadkowy kierowca. Mężczyzna wraz z żoną minęli się z pojazdem, który miał uszkodzoną szybę. To wzbudziło ich zainteresowanie i natychmiast powiadomili służby. Cały czas jechali za kierującym, który zmierzał do Lubniewic. Na bieżąco przekazywali informacje dyżurnemu o jego lokalizacji. Ta współpraca doprowadziła do tego, iż już kilkanaście minut po zdarzeniu, 31-latek został zatrzymany przez patrol dzielnicowych. Stało się to w momencie, gdy ten próbował opuścić pojazd i najprawdopodobniej oddalić się z niego pieszo. Kontakt z nim był utrudniony, gdyż jak wykazało badanie, w swoim organizmie miał niemal 1,5 promila alkoholu. Osoba podejrzana została zatrzymana i doprowadzona do sulęcińskiej jednostki.

Równolegle, policjanci pracowali na miejscu wypadku pod nadzorem prokuratora. Oględziny, przesłuchania świadków – te wszystkie działania miały na celu ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia. Rodzina poszkodowanych objęta została policyjną pomocą psychologiczną. Obecnie 31-latek przebywa w policyjnej celi. Dalsze czynności zostaną z nim wykonane gdy ten wytrzeźwieje. Prokurator zadecyduje o zakresie odpowiedzialności prawnej za spowodowanie tego tragicznego w skutkach zdarzenia.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kc)