Policjantka CBZC nadkomisarz Beata Borowicz triumfuje w Sudeckiej Setce – pierwsza kobieta na podium open! Data publikacji 30.06.2025 Powrót Drukuj W tegorocznej 35. edycji najstarszego nocnego ultramaratonu górskiego w Polsce – Sudeckiej Setki, nadkomisarz Beata Borowicz z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zdobyła historyczne podium. Rywalizując z ok. 500 innymi biegaczami na trasie liczącej 103 km, przekroczyła linię mety po 12 godzinach i 6 minutach! Dobiegła na metę, jako 8 osoba, ale jako PIERWSZA KOBIETA! Jej przewaga czasowa nad drugą zawodniczką wyniosła około 40 minut, co podkreśla zdecydowaną dominację naszej reprezentantki nad pozostałymi uczestniczkami.

Sudecka Setka to najstarszy w Polsce nocny ultramaraton górski, organizowany od 1994 roku w okolicach Boguszowa-Gorc. Bieg startuje nocą o godz. 22:00 i przebiega przez trudne, górskie szlaki na dystansie około 100 km. Trasa cechuje się niemałą ilością przewyższeń i wymusza precyzyjne nawigowanie. Dziś Sudecka Setka zyskuje status legendarnej, szczególnie przez swoje górskie korytarze i limit czasu wynoszący 24 godziny na 100 km. Na to wydarzenie przyjeżdżają biegacze z całej Polski.

Policjantka CBZC zakończyła bieg jako ósma zawodniczka w „generalce” – co stanowi imponujące osiągnięcie w ultramaratonie. Oprócz triumfu open kobiet, odebrała nagrodę w kategorii służb mundurowych, wyprzedzając przedstawicielki wojska, straży pożarnej i straży granicznej.

- Warunki były bardzo dobre, choć jak wyszło słońce, to zrobiło się naprawdę gorąco, a my byliśmy na oparach sił. W nocy i nad ranem ze zmęczenia aż dwa razy zgubiłam trasę i zamiast planowanych 103 km, przebiegłam dokładnie 109 km. Walczyłam z całych sił do samego końca. Nie oddałam I miejsca! - mówi Beata Borowicz.

Nadkomisarz Beata Borowicz zwyciężyła w nocnym ultramaratonie górskim, zdobywając pierwsze miejsce w biegu wśród kobiet. To olbrzymie osiągnięcie, którego dokonała dzięki swojej dyscyplinie, determinacji oraz ogromnej pasji.

Serdecznie gratulujemy rewelacyjnego wyniku. Jesteśmy dumni, że wśród nas są osoby, które poza służbą realizują także swoje pasje. Życzymy dalszych sukcesów i z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje biegu.