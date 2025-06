Bydgoscy „wodniacy” pomogli żeglarzom podczas regat na Zalewie Koronowskim Data publikacji 30.06.2025 Powrót Drukuj Na wodach Zalewu Koronowskiego odbyły się 31. Regaty o Puchar Komandora oraz Puchar Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Klasie OPTYMIST I ILCA4. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali funkcjonariusze z ogniwa wodnego bydgoskiej komendy miejskiej. Policjanci pomogli trzem załogom, których jachty wywróciły się w trakcie zmagań na wodzie.

W minioną sobotę, 28.06.2025 r., na Zalewie Koronowskim odbyły się 31. Regaty o Puchar Komandora oraz Puchar Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Klasie OPTYMIST I ILCA4 organizowane przez Bydgoski Klub Żeglarski w Osielsku, Gminę Osielsko oraz Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski w Bydgoszczy.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali policjanci z Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Ich obecność okazała się kluczowa. W wyniku trudnych warunków pogodowych trzy załogi żaglówek przewróciły się i potrzebowały natychmiastowej pomocy. Mundurowi zareagowali od razu i dzięki szybkiej, a także profesjonalnej reakcji funkcjonariuszy nikt nie ucierpiał.

„Wodniacy” dopłynęli do każdej z wywróconych jednostek, udzielili pomocy osobom znajdującym się w wodzie. Jedną z żaglówek holowali do portu, a pozostałych dwóch uczestników powróciło do dalszej rywalizacji. Podczas akcji ratunkowej policjantów wspierali ratownicy WOPR-u .

Funkcjonariusze przypominają, że podczas każdego wypłynięcia na akwen, niezależnie od doświadczenia załogi czy warunków atmosferycznych, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa:

zawsze korzystać z kamizelek asekuracyjnych,

sprawdzać prognozę pogody przed rejsem,

nie lekceważyć sygnałów zbliżającej się burzy lub silnego wiatru,

dbać o dobry stan techniczny sprzętu pływającego,

nie spożywać alkoholu podczas korzystania z wypoczynku nad wodą.