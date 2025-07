Ponad 170 tys. zł skradzione z sejfu. Akt oskarżenia przeciwko 35-latkowi trafił do sądu Data publikacji 01.07.2025 Powrót Drukuj Sprawa kradzieży sejfu, w którym znajdowało się ponad 170 tys. zł, prowadzona przez kryminalnych krośnieńskiej komendy, znalazła finał w sądzie. W szybkim zatrzymaniu 35-latka pomogła współpraca właściciela wynajmowanych miejsc noclegowych z policjantami oraz monitoring miejski. Funkcjonariusze odzyskali również pieniądze, które po czynnościach powróciły do właściciela.

Do zdarzenia doszło 20 marca br. Jak wynikało wówczas ze zgłoszenia, w jednym z wynajmowanych pokoi na terenie powiatu, miało dojść do kradzieży sejfu z pieniędzmi. Wartość strat to ponad 170 tys. zł . Na miejsce dyżurny krośnieńskiej komendy zadysponował patrol prewencji, a następnie grupę dochodzeniowo - śledczą wraz z technikiem kryminalistyki, która w toku czynności zebrała materiał dowody pozwalający ustalić przebieg zdarzenia i wytypować osobę podejrzewaną o przestępstwo. W niespełna godzinę od zgłoszenia podejrzewany o czyn 35-latek był już w rękach funkcjonariuszy. Był on jedną z osób, która wynajmowała w tym miejscu pokój. W szybkim zatrzymaniu mężczyzny pomogła współpraca właściciela wynajmowanych miejsc noclegowych z policjantami oraz monitoring miejski. Zaangażowani w zdarzenie policjanci kontynuowali ustalenia, których celem było odzyskanie skradzionego mienia. Przy współpracy z dyżurnym jednostki wytypowali miejsce ukrycia pieniędzy, które później potwierdził 35-latek. Przeprowadzone przez kryminalnych przeszukanie skutkowało odzyskaniem ponad 170 tys. zł. Pieniądze po czynnościach zwrócone zostały właścicielowi.

Zabezpieczone na miejscu zdarzenia ślady, a także czynności prowadzone przez policjantów wydziału kryminalnego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim pozwoliły na skierowanie do sądu materiałów sprawy wraz z aktem oskarżenia. Mężczyźnie grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Gorzowie / mw)