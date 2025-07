Kieleccy policjanci zlikwidowali fabrykę klefedronu w powiecie sandomierskim Data publikacji 01.07.2025 Powrót Drukuj W minioną środę kieleccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej współpracując z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji oraz kontrterrorystami z Kielc i Radomia przeprowadzili realizację, która doprowadziła do likwidacji dużej, fabryki produkującej klefedron. W sprawie zatrzymano 32 – latka, który najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Środowe działania były wynikiem wielomiesięcznej i żmudnej pracy policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, których w realizacji wsparli funkcjonariusze z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz kontrterroryści z Kielc i Radomia. Wszystko zaczęło się od narkotykowego wątku, na który natknęli się funkcjonariusze z Kielc pracując przy innej sprawie. Chodziło o chemika, który według ich przewidywań miał zajmować się wytwarzaniem zakazanych prawem substancji.

Wnikliwa i żmudna praca na zebranym materiale dowodowym doprowadziła stróżów prawa na teren powiatu sandomierskiego, gdzie według poczynionych przez nich ustaleń miała znajdować się fabryka klefedron. Swoje przewidywania postanowili sprawdzić w środę rano, kiedy wspólnie z funkcjonariuszami Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz kontrterrorystami z Kielc i Radomia złożyli służbową wizytę w gminie Samborzec w powiecie sandomierskim.

Jak się okazało ich przewidywania były niezwykle trafne, bowiem w hali do której weszli, zabezpieczyli dwa reaktory do syntezy substancji chemicznych, ponad 2 tony narkotyków oraz kilka tysięcy litrów substancji chemicznych służących do produkcji zakazanych prawem substancji.

Jak wskazują ustalenia śledczych skala procederu przestępczego była ogromna, podczas jednokrotnego cyklu produkcji zabronionych substancji wytwarzane były narkotyki warte na czarnym rynku kilkanaście milionów złotych.

Funkcjonariusze w sprawie zatrzymali 32 – letniego mieszkańca Gdańska.

Mężczyzna usłyszał zarzut wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowej o nazwie 4 CMC, a także posiadanie przyrządów laboratoryjnych służących do jej wytwarzania. W piątek sandomierski sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Opr. MPK

Źródło: KMP w Kielcach