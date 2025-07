Kolejny oszust wyłudzający pieniądze metodą "na wypadek" zatrzymany Data publikacji 01.07.2025 Powrót Drukuj Lubelscy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który brał udział w wyłudzaniu pieniędzy metodą "na wypadek". Okazał się nim 22-letni obywatel Uzbekistanu. Poszkodowani mieszkańcy Chełma, Olsztyna i Ciechanowa myśląc, że pomagają najbliższym, przekazali oszustowi łącznie ponad 130 tys. zł. 22-latek został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Do przestępstwa doszło w Chełmie. Na telefon stacjonarny 79-latka zadzwoniła kobieta, podająca się za jego wnuczkę Poinformowała go, że jego syn spowodował wypadek drogowy, w którym zginęła kobieta i dziecko. Następnie rozmowę przejął rzekomy syn potwierdzając informacje o wypadku. Dalej kontynuował ją inny mężczyzna, który poinformował, że trzeba ratować syna i potrzebne są pieniądze. Dzięki temu będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Romówca nakłonił seniora do spakowania oszczędności do reklamówki i przekazania ich pośrednikowi, który się po nie zgłosi. Polecił przy tym, aby nie rozłączać telefonicznego połączenia.

Do przekazania gotówki doszło pod bramą posesji pokrzywdzonego. Do tego momentu połączenie telefoniczne było cały czas aktywne. Dopiero kilka godzin później pokrzywdzony zadzwonił do syna i dowiedział się, że nie było żadnego wypadku. Stracił 70 tys.zł.

Pracując nad tą sprawą kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, przy współpracy z policjantami drogówki z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, realizując ustalenia własne zatrzymali mężczyznę, który brał udział w oszustwie. Okazał się nim 22-letni obywatel Uzbekistanu. Mężczyzna został zatrzymany w piątek, 27.06.2025 r., na terenie powiatu płońskiego, kiedy wracał z Olsztyna, gdzie odebrał od 80-latki 12 tys. zł.

Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Podczas czynności z zatrzymanym okazało się, że brał udział jeszcze w jednym oszustwie. 22-latek na początku ubiegłego tygodnia odebrał w Ciechanowie 50 tys. zł. Wszystkie trzy oszustwa były dokonane w taki sam sposób. Łącznie 22-latek oszukał trzy osoby na ponad 130 tys. zł. Policjanci zabezpieczyli 12 tys. zł, pochodzące z oszustwa w Olsztynie.

24-latek został doprowadzony do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty udziału w trzech oszustwach. W niedzielę trafił do Sądu Rejonowego w Chełmie z wnioskiem Policji i Prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 22-latka tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za udział w oszustwie grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o ostrożność i przypominamy, że przestępcy, aby nas oszukać wykorzystają każdą sytuację. W celu uwiarygodnienia swojej przestępczej działalności podają się za policjantów, za członków rodziny, a także za pracowników różnych firm i instytucji. Zazwyczaj oszuści informują o wypadku osoby z naszej rodziny oraz o tym, że potrzebna jest szybka pomoc finansowa. Często zdarza się, że przestępcy przedstawiają się jako oficerowie Policji i przekonują swoje ofiary do wzięcia udziału w akcji policyjnej lub informują, że osoba nam najbliższa została zatrzymana i w związku z tym oferują pomoc w załatwieniu sprawy.

Pamiętajmy, że Policja nie informuje o swoich działaniach, nie wykorzystuje osób postronnych, tym bardziej nie korzysta ze środków pieniężnych tych osób. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i podejrzeń należy jak najszybciej skontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.

( KWP w Lublinie / mw)