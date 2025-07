Szybka reakcja policjantki uratowała życie kobiety Data publikacji 01.07.2025 Powrót Drukuj Wczoraj, 30 czerwca 2025 roku policjantka z Posterunku Policji w Wartkowicach zmierzyła się z bardzo trudną i wymagającą interwencją, w której zagrożone było życie młodej kobiety. Dzięki jej natychmiastowej reakcji i profesjonalnemu działaniu nie doszło do tragedii. Osoba znajdująca się w kryzysie emocjonalnym została uratowana i trafiła pod opiekę specjalistów. To kolejny dowód na to, że hasło „Pomagamy i chronimy” znajduje realne odzwierciedlenie w codziennej służbie policjantów.

Wczoraj tuż przed godziną 10:00 oficer dyżurny poddębickiej komendy odebrał zgłoszenie dotyczące możliwego zagrożenia życia 26-letniej kobiety na terenie gminy Wartkowice. Informacja została niezwłocznie przekazana funkcjonariuszce z Posterunku Policji w Wartkowicach, która w tym czasie pełniła służbę i znajdowała się najbliżej miejsca zamieszkania kobiety.

Policjantka, gdy dotarła na miejsce starała się nawiązać kontakt z domownikami, jednak nikt nie odpowiadał. Wobec podejrzenia zagrożenia zdrowia i życia podjęła decyzję o wejściu do budynku. W jednym z pokoi znalazła kobietę leżącą na łóżku, która nie reagowała na pytania. Po sprawdzeniu funkcji życiowych okazało się, że nie oddycha i nie ma wyczuwalnego pulsu. Policjantka delikatnie ułożyła ją na podłodze i rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową, prowadząc ją do chwili przywrócenia oddechu i akcji serca. Chwilę później na miejsce dotarła załoga ratownictwa medycznego, która przejęła dalsze działania i przewiozła kobietę do szpitala.

Postawa policjantki z Wartkowic to przykład profesjonalizmu, odwagi i pełnego zaangażowania w niesienie pomocy. Jej szybkie i zdecydowane działania pozwoliły uratować życie.

Każdy z nas może mieć w życiu trudniejsze chwile – momenty, w których wydaje się, że nie ma wyjścia, a problemy nas przerastają. W takich sytuacjach warto sięgnąć po pomoc i porozmawiać z kimś, kto wysłucha i wesprze.

Przypominamy o dostępnych numerach telefonów pomocowych:

116 123 – Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny, czynny całodobowo,

116 111 – Bezpłatny Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, czynny całodobowo,

800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny całodobowo,

800 702 222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, czynny całodobowo.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń pod numer alarmowy 112.

Twoje życie i bezpieczeństwo mają znaczenie!