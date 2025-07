Zamaskowani nastolatkowie z atrapą broni dokonali rozboju w lokalu gastronomicznym Data publikacji 01.07.2025 Powrót Drukuj W kominiarkach i z przedmiotem przypominającym broń w ręku wtargnęli do lokalu gastronomicznego w Ełku, terroryzując pracowników. Grozili, żądali pieniędzy, wywołali strach i panikę. Zabrali pieniądze i uciekli. Policjanci szybko ustalili ich tożsamość i zatrzymali. To dwaj 16-latkowie. Obaj trafili do schroniska dla nieletnich i wkrótce ich sprawą zajmie się sąd.

Do rozboju doszło późnym wieczorem, 23 czerwca 2025 r., w Ełku. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, dwaj zamaskowani sprawcy razem weszli do lokalu gastronomicznego i trzymając w ręku przedmiot przypominający broń palną, wymierzyli go w stronę pracowników i zagrozili im. Zabrali pieniądze i uciekli, zostawiając przestraszonych i zszokowanych pracowników lokalu.

Policjanci natychmiast zaczęli wyjaśniać okoliczności tej bulwersującej sprawy i intensywnie analizowali wszystkie dane w tej sprawie. Mimo że sprawcy mieli zasłonięte kominiarkami twarze, policjanci już następnego dnia dotarli do kluczowych informacji i ustalili ich tożsamość. To dwaj mieszkańcy Ełku w wieku 16 lat.

U jednego z nastolatków w mieszkaniu policjanci ujawnili środki odurzające: mefedron i marihuanę. Policjanci zabezpieczyli także dwie kominiarki, które mogły być użyte podczas rozboju. Jak przyznali, w trakcie rozboju posłużyli się atrapą pistoletu, którą wyrzucili do jeziora po zdarzeniu.

Decyzją sądu rodzinnego obaj nieletni zostali umieszczeni w schronisku dla nieletnich o wzmożonym nadzorze wychowawczym na czas trzech miesięcy. Wkrótce ich sprawą zajmie się sąd.

( KWP w Olsztynie / kc)