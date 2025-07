Empatia i zaangażowanie - podziękowania dla policjanta od wdzięcznej właścicielki kota Data publikacji 01.07.2025 Powrót Drukuj Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze wpłynęły ostatnio podziękowania dla asp. Antoniego Bednarczyka z KMP w Zielonej Górze. Autorka wiadomości wyraziła ogromną wdzięczność za okazane wsparcie, empatię oraz konkretne działania podjęte przez policjanta, który z pełnym zaangażowaniem zajął się sprawą dotyczącą poszkodowanego zwierzęcia.

Tak było właśnie kilka dni temu, kiedy to wdzięczna właścicielka kota postanowiła podziękować policjantowi w specjalny sposób za jego profesjonalizm i zaangażowanie. W treści maila podkreśliła, jak ważne było dla niej okazane jej przez policjanta zrozumienie i odpowiednie podejście do jej sprawy. Zakres działań, jakie codziennie realizują policjanci, jest bardzo szeroki. Zapobieganie przestępstwom i ściganie sprawców to jedno z głównych zadań, ale również dbanie o porządek publiczny czy niesienie pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Często jest tak, że policjanci angażują się nawet bardziej niż wymaga tego od nich służba, poświęcając swój prywatny czas czy też w inny sposób wspomagając osoby tego potrzebujące. Każdego dnia interwencje są różne – zarówno te poważniejsze, jak i z pozoru drobne – jednak każda z nich jest istotna, bo dotyczy realnych emocji i przeżyć drugiego człowieka.

Otrzymana wiadomość jest nie tylko pięknym wyrazem wdzięczności, ale też dowodem na to, że troska i zaangażowanie w każdej sytuacji mają ogromne znaczenie. Jak wielokrotnie pisaliśmy, policjanci wykonując swoje codzienne zadania, dbają o bezpieczeństwo i angażują się w pomoc obywatelom, nie oczekując za to specjalnych podziękowań. Nie mniej jednak jest nam bardzo miło, jeśli ktoś doceni i zauważy pracę funkcjonariuszy, a szczególnie gdy poświęci swój czas, żeby napisać kilka miłych słów. To zawsze wywołuje uśmiech na twarzach mundurowych i pokazuje, że mieszkańcy doceniają ich starania, a przełożonym daje sygnał, że ich podwładni dobrze wypełniają swoje zadania, niosąc pomoc i wsparcie.

Bardzo dziękujemy!