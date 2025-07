Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie w czasie wolnym od służby pomógł nieprzytomnemu kierowcy Data publikacji 01.07.2025 Powrót Drukuj Służba w Policji to nie tylko wykonywanie obowiązków w godzinach służby – to także gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji. Doskonałym przykładem takiej postawy wykazał się Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie, który w czasie wolnym od służby zareagował na sytuację wymagającą natychmiastowej interwencji.

Do sytuacji doszło w sobotę (28.06.2025) na skrzyżowaniu w rejonie ulicy Jagiełły z ul. Kazimierza Wielkiego w Giżycku. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie nadkom. Adam Kozłowski, będąc w czasie wolnym od służby, przebywając na spacerze ze swoim czworonożnym pupilem zauważył pojazd, a w jego pobliżu zaniepokojoną kobietę. Komendant bez chwili wahania podbiegł do kobiety i wówczas zauważył, że na miejscu kierowcy siedzi mężczyzna z opartą głową o kierownicę. Komendant sprawdził puls i oddech jednak go nie wyczuł. Podczas rozmowy z kobietą ustalił, że kierowca stracił przytomność. Okazało się, że 69-latek nie oddycha. Wyciągnął go zza kierownicy i zaczął udzielać pomocy, jednocześnie instruował kobietę, aby wezwała służby ratunkowe. Sytuację zauważyli także świadkowie, którzy również włączyli się w udzielenie mężczyźnie pomocy. Do chwili przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego prowadzili resuscytacje krążeniowo-oddechową. Dzięki natychmiastowej reakcji i profesjonalnie udzielonej pierwszej pomocy mężczyźnie przywrócono czynności życiowe.

Ta sytuacja przypomina nam, jak ważna jest empatia i reakcja na potrzeby innych. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której czyjeś zdrowie, a nawet życie, zależy od szybkiej reakcji świadków. Widzisz osobę, która może potrzebować pomocy? Nie bądź obojętny – zatrzymaj się, zapytaj, wezwij odpowiednie służby. Czasem jedna chwila może uratować czyjeś życie.

Postawa komendanta to dowód na to, że etos służby nie kończy się wraz z końcem dyżuru – to codzienna odpowiedzialność za innych.