Szybka reakcja policjantów SPP Częstochowa. Ruszyli na pomoc osobom w wywróconej żaglówce Data publikacji 01.07.2025 Powrót Drukuj Obecność wodnych patroli z Samodzielnego Pododdziału Policji w Częstochowie jest już nieodzownym elementem letniego krajobrazu na terenie Jeziora Porajskiego. Czerwiec okazał się kolejnym pracowitym miesiącem dla policyjnych motorowodniaków. Na pomoc śląskich mundurowych mogła liczyć między innymi grupa osób, która znalazła się w niebezpiecznej sytuacji po tym, gdy przewróciła się ich żaglówka.

Przebywający na terenie mariny Poraj policjanci zostali zaalarmowani o przewróceniu się żaglówki na wodzie. Mundurowi niezwłocznie udali się do łodzi i ruszyli w celu zlokalizowania wywróconej jednostki. Pomimo podjęcia działań w warunkach silnego wiatru, stróżom prawa już po chwili udało się dotrzeć do poszkodowanych.

W tym momencie, w wodzie znajdowała się już trójka osób oraz pies. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia był jeden z mężczyzn. Próbował on dostać się na brzeg wpław. Nie miał on na sobie jednak żadnych środków ochrony, co więcej był już skrajnie wycieńczony. Policjanci rzucili poszkodowanemu koło ratunkowe, które skutecznie pochwycił i oczekiwał na podjęcie z wody. Następnie mundurowi podpłynęli do mężczyzny, który asekurował psa – z jego pomocą wciągając na łódź czworonoga a następnie poszkodowanego. W tym momencie do stróżów prawa dopłynął mężczyzna, któremu zostało rzucone koło ratunkowe.

Ostatnią osobą wymagającą pomocy pozostawała trzymająca się kadłuba przewróconej łodzi kobieta. Była ona spanikowana, posiadała na sobie co prawda kamizelkę ratunkową, jednak zapiętą w niewłaściwy sposób. Miała również trudności z oddychaniem.

Po podjęciu z wody ostatniej osoby wymagającej pomocy, wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani na brzeg. Tam, zostali przekazani pod opiekę ratowników medycznych – gdzie okazało się, że żadna z osób nie doznała obrażeń ciała w wyniku wywrócenia żaglówki.

Mundurowi z Częstochowy przy wsparciu patrolu wodnego KPP Myszków akcję ratunkową zakończyli postawieniem łodzi do pionu oraz jej bezpiecznym odholowaniem do portu i zacumowaniem.

Wypływając na wodę z użyciem sprzętu takiego jak kajaki, rowerki wodne czy łódki - każdorazowo należy zakładać kamizelkę ratunkową. Przed wypłynięciem warto sprawdzić prognozę pogody, a w przypadku ryzyka gwałtownych zmian pogody, powstrzymać się od wypływania.

(KWP w Katowicach / mw)