Z nici współpracy powstaje sieć bezpieczeństwa - inauguracja projektu TEKLA w Łodzi Data publikacji 02.07.2025 W dniach 24–26 czerwca 2025 r. w Łodzi odbyło się spotkanie inicjujące projekt TEKLA – „Sieć wiedzy i współpracy w zwalczaniu przestępczości ekonomicznej". Projekt TEKLA jest współfinansowany z Polskiego Programu Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021–2027 (FBWP.03.01-IZ.00-0022/24).

Podczas uroczystej inauguracji głos zabrali m.in. nadinsp. dr Tomasz Michułka, Zastępca Komendanta Głównego Policji i honorowy gość wydarzenia oraz nadkom. Ewelina Mączkorowska, Dyrektor Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP i Kierownik Projektu TEKLA, która pełni rolę inicjatorki oraz koordynatorki merytorycznej całego przedsięwzięcia.

W swoim wystąpieniu nadinsp. dr Tomasz Michułka podkreślił, że projekt TEKLA to przemyślana i długofalowa inicjatywa, której siłą jest budowanie trwałej sieci współpracy między instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Zwrócił uwagę, że w tej „sieci” każda instytucja, niezależnie od roli, odgrywa istotną funkcję, a wymiana wiedzy, doświadczeń i wzajemne zaufanie są fundamentem skutecznego działania w obliczu dynamicznych i coraz bardziej złożonych zagrożeń. Zaznaczył także, że projekt TEKLA wzmacnia potencjał instytucji nie tylko w reagowaniu na przestępczość lokalną, ale również tę o charakterze międzynarodowym, która coraz częściej przekracza granice kompetencyjne poszczególnych organów.

Celem spotkania było zgromadzenie jak najszerszego grona krajowych instytucji i służb, aby w duchu współpracy i wzajemnego zrozumienia zacieśniać istniejące relacje, budować nowe partnerstwa oraz wypracowywać wspólne kierunki działań w zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej. Choć spotkanie miało charakter krajowy, udział przedstawicieli instytucji działających globalnie wniósł cenny pierwiastek międzynarodowej perspektywy, podkreślając, że zjawiska przestępcze coraz częściej przekraczają granice i wymagają wspólnych, skoordynowanych odpowiedzi.

Wśród obecnych znaleźli się przedstawiciele kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, m.in. Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Szkoły Policji w Pile, Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Administracji Skarbowej, UKNF , GIIF, a także podmiotów sektora prywatnego, takich jak Revolut, OLX, Allegro, InPost, Lidl, Amazon czy Polski Standard Płatności. Uczestnicy reprezentowali zarówno instytucje publiczne, jak i sektor finansowy oraz e-commerce, co zapewniło różnorodność perspektyw prezentowanych treści. Ponadto w wydarzeniu uczestniczyło 51 przedstawicieli komend wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji, na co dzień zaangażowanych w zwalczanie przestępczości ekonomicznej w terenie, co zapewniło praktyczny i operacyjny wymiar dyskusji oraz wymiany doświadczeń.

Wysoki poziom merytoryczny spotkania został podkreślony już pierwszego dnia dzięki wystąpieniom ekspertów, którzy poruszyli m.in. tematy współpracy z sektorem bankowym, metod zwalczania oszustw, działań Prokuratury Europejskiej, jak również mechanizmów zabezpieczania mienia i środków finansowych. W kolejnych dniach zgłębiano także wyzwania związane z kryptowalutami, darknetem, wykorzystaniem sztucznej inteligencji przez grupy przestępcze oraz strategiami przeciwdziałania przestępstwom internetowym.

Spotkanie eksperckie w Łodzi było pierwszym zrealizowanym działaniem w ramach projektu TEKLA i stanowi mocny fundament pod kolejne etapy. W ramach projektu będą realizowane dwa cykle szkoleń skierowanych do funkcjonariuszy z 16 komend wojewódzkich oraz Komendy Stołecznej Policji, które rozpoczną się we wrześniu 2025 r. Każdy z cykli zostanie dostosowany do specyfiki oraz potrzeb danej jednostki, tak aby jak najlepiej odpowiadać na konkretne wyzwania związane z przestępczością ekonomiczną w różnych regionach kraju.

Ostatnie z planowanych działań w ramach projektu ma bardziej rozbudowany charakter i obejmuje wieloetapowy proces, w tym specjalistyczne szkolenia językowe dla funkcjonariuszy Policji oraz bezpośrednią wymianę wiedzy z ekspertami biur ARO (Asset Recovery Offices) w Europie.

Wartości płynące z projektu TEKLA mają wielowymiarowy charakter. Dla Policji szczególnie istotne są: rozwój merytoryczny funkcjonariuszy, wzmocnienie sieci współpracy, uspójnienie standardów działania Policji oraz budowanie wizerunku instytucji zdolnej do skutecznego reagowania na zagrożenia gospodarcze.

TEKLA to projekt, który inwestuje w ludzi, narzędzia i relacje - a więc w to, co stanowi fundament każdej długoterminowej i skutecznej strategii.

(Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP)