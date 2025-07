Pomoc przyszła w ostatniej chwili - dzielnicowy uratował życie kobiety Data publikacji 02.07.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowy, młodszy aspirant Konrad Staniszewski uratował kobietę, której życie było zagrożone. Policjant jako pierwszy był na miejscu zdarzenia i podjął skuteczną akcję resuscytacyjną, ponieważ kobieta przestała oddychać. W tej dramatycznej sytuacji liczyła się każda sekunda. Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji dzielnicowego kobiecie nic się nie stało. Trafiła pod opiekę medyków.

Policjant to wymagający i odpowiedzialny zawód, który polega na służbie społeczeństwu i trosce o jego bezpieczeństwo. Mundurowi wielokrotnie udowadniają, że są dyspozycyjni i gotowi do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Każdy policjant na początku swojej przygody z niebieskim mundurem uroczyście ślubuje „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”. Funkcjonariusze wielokrotnie potwierdzali, że nie są to tylko puste słowa, a dewiza, którą kierują się każdego dnia, wkładając policyjny mundur. Już na kursie podstawowym szkolą się oni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i profesjonalnego zachowania w sytuacji kryzysowej by w razie potrzeby, wiedzieć, jak zareagować.

To doświadczenie wykorzystał w ostatnim czasie dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich- młodszy aspirant Konrad Staniszewski, który jako pierwszy przybył na interwencję, gdzie zagrożone było życie człowieka. Chodziło o kobietę, którą rodzina znalazła nieprzytomną w mieszkaniu. Na miejsce jako pierwszy przyjechał dzielnicowy, który natychmiast przystąpił do działania. Z uwagi na fakt, że kobieta była nieprzytomna i traciła funkcje życiowe (zanik oddechu), nie było chwili do stracenia. Młodszy aspirant Konrad Staniszewski przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, która przyniosła pozytywny rezultat. Kiedy kobieta odzyskała funkcje życiowe, została ułożona przez dzielnicowego w pozycji bezpiecznej i następnie przekazana ratownikom medycznym.

Policjanci szkolą się i podnoszą swoje umiejętności, aby zawsze być gotowym do niesienia pomocy. Regularne ćwiczenia pozwalają sprawdzić i podnosić zdolności do szybkiej i skutecznej reakcji w sytuacji zagrożenia. Jak obrazuje opisana wyżej sytuacja, funkcjonariusze są dobrze przygotowani, aby skutecznie nieść pomoc mieszkańcom.

Informacja dla osób potrzebujących pomocy:

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami:

116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00.

116 111 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.