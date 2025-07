Pomagamy i chronimy to nasze motto w codziennej służbie Data publikacji 02.07.2025 Powrót Drukuj „Chciałabym, aby każdy z policjantów służących w naszym kraju był tak empatyczny i zaangażowany” tymi słowy zakończyła swoje podziękowania córka kobiety odnalezionej przez sierż. Andrzeja Kamińskiego, sierż. Jakuba Kapelę i st. post. Kamila Błaszczyka z OPP w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu. Seniorka wymaga stałej opieki, dlatego, gdy wyszła z domu i nie było z nią kontaktu, liczyła się każda sekunda. Na szczęście na jej drodze stanęli policjanci i sprawa ma swój happy end.

Kilka dni temu do policjantów oddziału prewencji w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu, patrolujących ulice osiedla Rubinkowo, podszedł starszy mężczyzna i poprosił o pomoc. Z relacji seniora wynikało, że jego wymagająca opieki żona wyszła z domu i nie można z nią nawiązać kontaktu. Dodał, że właśnie jest w drodze do komisariatu, by zgłosić jej zaginięcie. Zasugerował też, że mogła ona pójść w rejon ulicy Sieradzkiej. Mundurowi od razu udali się we wskazane miejsce. Rzeczywiście, po chwili zauważyli opisywaną kobietę. Nie wymagała ona pomocy lekarskiej, dlatego funkcjonariusze zabrali ją do radiowozu i odwieźli do miejsca zamieszkania, gdzie zajęła się nią rodzina.

Jeszcze tego samego dnia, wieczorem, za pośrednictwem internetu najbliżsi kobiety podziękowali Komendantowi Wojewódzkiemu za pomoc udzieloną przez sierż. Andrzeja Kamińskiego, sierż. Jakuba Kapelę i st. post. Kamila Błaszczyka: - (…) Chciałabym, aby każdy z policjantów służących w naszym kraju był tak empatyczny i zaangażowany oraz każdy przełożony miał takich podwładnych. - tymi słowy zakończyła list córka odnalezionej mieszkanki Torunia.

Pomagamy i chronimy to nasza codzienność, którą udowadniamy podczas każdej służby, nie oczekując w zamian peanów, ale miło, gdy ktoś to docenia, a co więcej znajduje czas, by to wyrazić.