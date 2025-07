Wystawiali na sprzedaż części samochodowe, których nie mieli – łącznie usłyszeli ponad 40 zarzutów Data publikacji 02.07.2025 Powrót Drukuj 25 i 30-letni mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego mieli oszukiwać ludzi z całej Polski. Mężczyźni wystawiali na sprzedaż w sieci części samochodowe, których w rzeczywistości nie posiadali. Ich przestępczy proceder przerwali policjanci ze Strzelec Opolskich. Kryminalni zatrzymali mężczyzn, którzy usłyszeli po 22 zarzuty związane z oszustwami. Jeden z nich dodatkowo odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków.

Policjanci ze Strzelec Opolskich przez kilka miesięcy pracowali nad sprawą oszustw internetowych, do których miało dochodzić na terenie całej Polski. Ogłoszeniodawcy wystawiali w sieci na sprzedaż przedmioty, których w rzeczywistości nie posiadali. Oferowali głównie części samochodowe. Jak ustalili strzeleccy śledczy, do popełnienia oszustw mężczyźni wykorzystywali nielegalnie pozyskane dane przypadkowych osób. To właśnie na nie rejestrowali numery telefonów oraz zakładali fałszywe konta na portalach społecznościowych.

Funkcjonariusze wykonali w sprawie szereg czynności, między innymi ustalali okoliczności popełnionych przestępstw i kolejnych pokrzywdzonych. Po kilku miesiącach wytężonej pracy, kryminalni ze Strzelec Opolskich ustalili tożsamość mężczyzn, którzy mieli odpowiadać oszustwa w sieci. To 25 i 30-letni mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani przez strzeleckich śledczych. W trakcie zatrzymania 25-latek posiadał przy sobie znaczną ilość substancji psychotropowych. Kryminalni zabezpieczyli prawie 2,5 tys. porcji narkotyków różnego rodzaju.

Straty, jakie ponieśli pokrzywdzeni z całej Polski to łącznie blisko 5 tysięcy złotych. Zarówno 25-latek, jak i jego 30-letni wspólnik usłyszeli po 22 zarzuty, dotyczące przestępstwa z art. 286 kodeksu karnego, czyli oszustwa. Dodatkowo 25-latek usłyszał zarzut związany z posiadaniem znacznej ilości narkotyków. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia, a jego starszemu kompanowi do 8 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, jak nie dać się oszukać w sieci:

gdy korzystasz z portali aukcyjnych, miej ograniczone zaufanie do potencjalnych kontrahentów;

oszuści często podrabiają stronę portalu aukcyjnego, dlatego zwracaj uwagę na adres widoczny w przeglądarce;

zwróć uwagę na poprawność językową strony, na której przekazujesz dane karty. Fałszywe strony często zawierają błędy językowe i ortograficzne;

uważaj na fałszywe sklepy internetowe. Zamawiając wybrany przedmiot, zwróć uwagę na sprzedającego (jak długo działa w serwisie, ilu użytkowników korzystało z jego usług, czy ma pozytywne opinie itp.) oraz czytaj dokładnie opis aukcji i regulamin sklepu, z którego usług zamierzasz skorzystać;

nie klikaj w żadne linki, które otrzymasz w wiadomościach poza serwisem (np. szczególnie przesyłane za pomocą komunikatorów czy SMS);

po otrzymaniu przesyłki koniecznie sprawdź, czy towar jest zgodny z zamówieniem. Jeśli nie, skontaktuj się ze sprzedającym, by wykluczyć ewentualną pomyłkę. Kiedy mimo prób to się nie udaje albo gdy odeślesz zakupiony towar, a nie otrzymasz zwrotu pieniędzy, poinformuj o tym fakcie Policję.