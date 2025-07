Trzymiesięczny areszt dla podejrzanego o przestępstwo wobec małoletniej Data publikacji 02.07.2025 Powrót Drukuj Skrupulatna i wytężona praca policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu mokotowskiej Komendy doprowadziła do zatrzymania we Wrocławiu, mężczyzny podejrzanego o doprowadzenie małoletniej poniżej 15 roku życia do innej czynności seksualnej. Mężczyzna na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów trafił na 3 miesiące do aresztu.

Ukryty w swoim mieszkaniu 24-latek za pomocą sieci Internet, zakładał fikcyjne konta na portalach społecznościowych. Następnie wykorzystując obecne zainteresowania dzieci i młodzieży nawiązywał z nimi korespondencję. Takim sposobem namówił jedną z dziewczynek do poddania się innej czynności seksualnej, a także uzyskał dostęp do treści pornograficznych z jej udziałem.

Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu potraktowali zdarzenie priorytetowo. Sprawy, w których pokrzywdzonymi są osoby małoletnie, wymagają od policjantów zrozumienia, empatii oraz specjalnego zaangażowania. Niemniej jednak funkcjonariusze muszą działać stanowczo i w pierwszej kolejności kierować się dobrem dziecka. Tak było i tym razem.

Policjanci wykonali szereg czasochłonnych czynności, przesłuchali świadków i zabezpieczyli materiał dowodowy. Wykonana przez nich praca doprowadziła ich do Wrocławia. Tam też wczesnym rankiem zapukali do drzwi 24-latka, którego następnie zatrzymali i przetransportowali do mokotowskiej Komendy.

Mężczyzna w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów usłyszał zarzuty doprowadzenia osoby małoletniej poniżej 15 roku życia do innej czynności seksualnej oraz w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu popełnienia przestępstwa, zmierzając, za pomocą wyzyskania niezdolności małoletniej do należytego pojmowania sytuacji, do spotkania z nią. Może mu grozić kara do 15 lat pozbawienia wolności.

W sprawie prowadzone jest śledztwo przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Mokotów. Prokurator po zapoznaniu się z materiałem zebranym w sprawie zdecydował zawnioskować do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku i zastosował wobec 24-latka 3 miesięczny areszt.

( KSP / kc)