Stalker kobiety z Wrocławia zatrzymany w Lubinie Data publikacji 02.07.2025 Powrót Drukuj 30-letni mieszkaniec powiatu górowskiego został zatrzymany przez policjantów Wydziału Prewencji po tym, jak jadąc od Wrocławia za pokrzywdzoną kobietą przyjechał do Lubina do jej miejsca pracy, gdzie zaatakował ją i groził pozbawieniem życia jej członków rodziny. Wystraszona kobieta wezwała na pomoc tutejszych mundurowych, którzy udaremnili ucieczkę podejrzanego. Prokurator zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci zakazu zbliżania się i kontaktowania z 27-latką.

Dzięki szybkiej reakcji i skutecznym działaniom, policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubinie zatrzymali w centrum miasta 30-letniego mieszkańca Góry, który zaatakował 27-letnią mieszkankę Wrocławia pod miejscem jej pracy.

Okazało się, że podejrzany od dłuższego czasu stalkował kobietę żądając, aby ta weszła z nim w związek. W swoim działaniu był na tyle perfidny i bezwzględny, że śledził pokrzywdzoną od miejsca zamieszkania z Wrocławia, aż do Lubina, gdzie przyjechała do pracy, a kiedy zaparkowała, zaatakował ją dobijając się do jej samochodu, po czym wsiadł i groził, że jak nie spełni jego żądań pozbawi życia członków jej rodziny.

Wystraszona 27-latka uwolniła się i powiadomiła o wszystkim lubińskich policjantów. Skierowani na miejsce mundurowi błyskawicznie zatrzymali podejrzewanego, który próbował uciec odjeżdżając swoim autem. Młody mieszkaniec Góry usłyszał w Lubinie zarzut gróźb karalnych, za które grozić mu będzie do 3 lat więzienia.

Na wniosek Policji, Prokurator Rejonowy w Lubinie zastosował wobec napastnika środki zapobiegawcze w postaci zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną.