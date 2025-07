Zatrzymaliśmy 59-latka za zniszczenie zabytków

Data publikacji 02.07.2025

Lubelscy policjanci zatrzymali 59-letniego mężczyznę, który we wtorkową noc na elewacji zabytkowych budynków w centrum miasta naniósł napisy czerwoną farbą w sprayu. Wciąż trwa szacowanie strat dokonanych przez wandala. Sprawca trafił do policyjnego aresztu, dzisiaj zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty z ustawy o ochronie zabytków. Może mu grozić do 8 lat pozbawienia wolności.