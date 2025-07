Próbowali okraść seniorkę wykorzystując tzw. legendę. Oszust został zatrzymany przez kryminalnych. Został tymczasowo aresztowany Data publikacji 02.07.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali mężczyznę podejrzanego w sprawie oszustwa metodą „na policjanta i prokuratora”. Dzięki błyskawicznej reakcji, policjanci odzyskali gotówkę oraz biżuterię przekazaną tzw. odbierakowi. 45-latek trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek, 23 kwietnia br., policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali na terenie Lubonia 45-letniego mężczyznę, który pełnił rolę „odbieraka” w sprawie oszustwa metodą na legendę. Przestępcy podszyli się pod policjantów i prokuratora.

Tego dnia, w godzinach popołudniowych, 77-letnia mieszkanka Lubonia odebrała swój stacjonarny telefon, a w słuchawce usłyszała kobiecy głos. Osoba po drugiej stronie słuchawki przedstawiła się jako „policjantka” informując seniorkę, że wspólnie z prokuraturą prowadzone są tajne działania mające na celu ochronę jej mienia przed kradzieżą. W związku z tą sytuacją nakłoniona Lubonianka przekazała oszustom ile dokładnie ma pieniędzy i kosztowności w domu. Pod pozorem ochrony jej własności przed kradzieżą, miała uszykować wszystko w zamkniętej torbie foliowej i pozostawić na wycieraczce. Tak „zabezpieczone na poczet postepowania mienie” miał osobiście odebrać sam prokurator.

Głos w słuchawce cały czas podkreślał, żeby pozostać na linii i się nie rozłączać. Sugerował wciąż konieczność szybkiego działania, wywoływał presję czasu i oddziaływał na poczucie odpowiedzialności. W między czasie kobieta została „przełączona” do innego policjanta, tym razem męski głos w słuchawce zagroził, że jeśli nie pomoże policji i prokuraturze dodatkowo zostanie nałożona na nią grzywna w wysokości 5 tys. złotych.

Wystraszona i zmanipulowana 77-latka zrobiła to do czego nakłonili ją oszuści. Przed drzwiami mieszkania pozostawiła foliówkę z zawartością gotówki i biżuterii o łącznej wartości niemal 35 tys. złotych. Kobieta zdjęła nawet z palca swoją obrączkę i wrzuciła ją do siatki.

W trakcie trwania całego procederu policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zajmujący się tematyką oszustw, prowadzili równolegle działania operacyjne mające na celu wykrycie sprawców tego typu przestępstw. Ich skrupulatna praca przyniosła oczekiwany efekt i pozwoliła zatrzymać tzw. „odbieraka” w momencie, kiedy wychodził z mieszkania swojej ofiary. 45-letni mężczyzna narodowości Romskiej miał przy sobie foliową reklamówkę, w której było mnóstwo gotówki oraz biżuterii. Szybko okazało się, że wszystko należało do wspomnianej seniorki. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Zebrany przez kryminalnych z Poznania oraz policjantów z Komisariatu Policji w Luboniu materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu oszustwa, przy czym spowodowane przez niego straty oszacowano na blisko 35 tysięcy złotych. Przyznał się do winy.

Na wniosek policji oraz prokuratury, postanowieniem sądu, podejrzany trafił na co najmniej 3 miesiące do aresztu. Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Postępowanie ma charakter rozwojowy. Podejrzanemu grozi teraz do 8 lat pozbawienia wolności. O jego losie zadecyduje sąd.