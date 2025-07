Nawoływał w sieci do popełnienia zbrodni – został zatrzymany przez policjantów CBZC Data publikacji 02.07.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w wyniku własnej pracy operacyjnej ustalili i zatrzymali mężczyznę, który za pośrednictwem popularnej platformy społecznościowej nawoływał do popełnienia zbrodni.

Mężczyzna został zatrzymany 30 czerwca 2025 roku. Przyznał się do zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia w tej sprawie.

Sprawcy przedstawiono zarzut z art. 255 § 2 KK – publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Decyzją Prokuratury Rejonowej Kraków – Nowa Huta wobec zatrzymanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Skuteczne działania policjantów CBZC pokazują, że w sieci nie jesteśmy anonimowi i nie możemy czuć się bezkarni.