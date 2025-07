Zarzuty dla 5 cudzoziemców za udział w bójce. Jeden z nich odpowie za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz za posiadanie narkotyków Data publikacji 02.07.2025 Powrót Drukuj W niedzielę po otrzymanym zgłoszeniu dotyczącym bójki przy ul. Swojskiej w Gdańsku policjanci zatrzymali 8 osób. Podczas zdarzenia ranny został 32-letni obywatel Kolumbii, który trafiał do szpitala. Na skutek analizy zabezpieczonego materiału dowodowego 4 osoby zostały przesłuchane w charakterze świadków, natomiast 4 obywateli Kolumbii usłyszało zarzuty za udział w bójce, a 32 -letni obywatel Kolumbii usłyszał zarzuty za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia i posiadanie narkotyków.

29 czerwca br., po południu, oficer dyżurny odebrał zgłoszenie o bójce, do której doszło przy ulicy Swojskiej w Gdańsku. Na miejsce pojechało kilka policyjnych patroli, które zatrzymały do tej sprawy 8 osób. Przy jednym z mężczyzn funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli susz roślinny oraz rozbitą butelkę, którą sprawca uderzył jednego z mężczyzn w głowę. Zatrzymani obywatele Kolumbii oraz Peru zostali umieszczeni w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Na skutek zdarzenia ranny w głowę został 32-latek z Kolumbii, który trafił do szpitala na badania, gdzie przebywał pod nadzorem policjantów. Opinia biegłego wykazała, że mężczyzna ten doznał obrażeń trwających poniżej 7 dni.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy wykonali oględziny i przesłuchali świadków. Policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną. W czynnościach udział brali również funkcjonariusze Straży Granicznej, we współpracy z którymi na miejscu sprawdzono legalność pobytu 23 osób. Podczas tych czynności okazało się, że legitymowany 40-latek z Kolumbii w Polce przebywa nielegalnie. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Podczas pracy nad tą sprawą funkcjonariusze wstępnie ustalili, że do bójki doszło na skutek konfliktu między mężczyznami, który zaczął się od tego, że jeden z nich został posądzony o to, że jest zdradzany przez dziewczynę.

Na skutek analizy zabezpieczonego materiału dowodowego 4 z zatrzymanych osób zostały przesłuchane w charakterze świadków. Zarzuty za udział w bójce usłyszeli 4 obywatele Kolumbii, natomiast 32-letni Kolumbijczyk usłyszał zarzut za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz za posiadanie marihuany.

Za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi do 8 lat więzienia. Za udział w bójce grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, posiadanie narkotyków natomiast zagrożone jest karą 3 lat więzienia.