Stop agresji drogowej! Zarzuty dla agresywnego kierowcy Data publikacji 03.07.2025 Powrót Drukuj Zniszczone karoserie samochodów, zaczerwieniona i opuchnięta twarz oraz kierowanie poważnych gróźb karalnych. To bolesne skutki awantur, które wszczął na drodze agresywny kierowca. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzeń doszło w połowie maja na terenie Katowic. Najpierw nieopodal Trasy Średnicowej i ul. Bonifraterskiej, po wyjściu z samochodu kierowca osobowego mercedesa podszedł do kierującej hyundaiem i wyzywał ją oraz kierował w jej kierunku groźby karalne. Następnie uderzył w karoserię jej pojazdu. Odchodząc od samochodu, kopnął i zniszczył zderzak, po czym odjechał.

Kilka minut później na ul. Lwowskiej 33-latek zaatakował kolejnego kierowcę. Tym razem miał obiekcję do sposobu jazdy kierującego peugeotem. Po wyjściu z samochodu ponownie używał słów wulgarnych, po czym uderzył w lusterko peugeota i je złamał. Na domiar złego, agresor podszedł do kierowcy i uderzył go kilkukrotnie w twarz, powodując obrażenia. Po wszystkim mężczyzna ponownie odjechał z miejsca zdarzenia.

Po otrzymaniu zgłoszeń sprawą pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód zajęli się katowiccy policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu. Już kilka dni później, kierujący mercedesem został zatrzymany i usłyszał zarzuty zniszczenia mienia, kierowania gróźb karalnych oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto wszystkie zarzuty zostały zakwalifikowane jako występki chuligańskie. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 33-latek odpowie również za wykroczenie zniszczenia mienia.



Agresywne zachowania za kierownicą mogą prowadzić do poważnych konsekwencji – zarówno prawnych, jak i zdrowotnych. Złość, pośpiech czy impulsywne reakcje nie powinny decydować o naszym zachowaniu w ruchu drogowym. Policjanci apelują o zachowanie spokoju i kultury jazdy. W przypadku nieporozumień na drodze należy unikać eskalacji konfliktu. Wszelkie przejawy agresji słownej czy fizycznej, mogą stanowić przestępstwo i skutkować odpowiedzialnością karną. Pamiętaj, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy od każdego uczestnika. Wzajemny szacunek i opanowanie mogą zapobiec tragedii. Jeśli zarejestrowałeś agresywne zachowanie innego uczestnika ruchu drogowego – POWIADOM NAS!