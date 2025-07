1483 zarzuty dla podejrzanej Data publikacji 03.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Kalisza przedstawili zarzuty oszustwa 43-latce, która wyłudzała pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Kobieta przez kilka lat miała dopisywać fikcyjne wizyty pacjentów i na ich podstawie pobierać nienależne środki publiczne. Kobieta odpowie za 1483 tego typu przestępstwa. Grozi jej kara nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu od pewnego czasu analizowali informacje o możliwych nieprawidłowościach dotyczących pozyskiwania nienależnych refundacji za wizyty logopedyczne. Współpraca funkcjonariuszy z urzędnikami Narodowego Funduszu Zdrowia pozwoliła na zgromadzenie bardzo obszernego materiału dowodowego. Wynikało z niego, że 43-latka przez długi czas fałszowała dokumentację. Do raportów przekazywanych do NFZ wpisywała nieistniejące wizyty pacjentów. Dzięki temu procederowi otrzymywała zwrot kosztów za świadczenia, które się nigdy nie odbyły. NFZ wypłacał środki zgodnie z przesłanymi okresowymi raportami, nie mając świadomości, że dokumentacja jest fałszywa.

Dzięki analizie dokumentacji i przesłuchaniu ponad stu świadków, policjanci potwierdzili skalę oszustwa. Zgromadzony materiał dowodowy wskazywał, że nieprawidłowości dotyczyły 1483 wizyt.

W czerwcu br. podejrzewana usłyszała zarzuty dotyczące oszustw. Przedstawione zarzuty obejmują okres procederu, który trwał ponad 6 lat. Wyłudzenia z budżetu publicznego sięgnęły kwoty ponad 100 tys. zł.

43-latce za przestępstwa, których się dopuściła, grozi kara nawet 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo prokurator zastosował wobec podejrzanej wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci: dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego.