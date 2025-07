Dwa miesiące aresztu dla 76-latka za rozbój jednym ze sklepów nocnych Data publikacji 03.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Oksywia zatrzymali 76-letniego sprawcę rozboju, do którego doszło we wtorek w jednym ze sklepów przy ul. Benisławskiego. Mężczyzna został zatrzymany po tym jak przy sklepowej kasie, po odrzuceniu transakcji płatniczej, wyjął pistolet hukowy, celował nim do ekspedientki i kilkukrotnie ją nim uderzył. Wczoraj sąd zastosował wobec 76-latka środek zapobiegawczy w postaci 2 miesięcy tymczasowego aresztu. Za popełnione przestępstwo grozi mu od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

We wtorek, 1 lipca, około 4.45 policjanci z Oksywia otrzymali zgłoszenie, że w jednym ze sklepów nocnych na terenie Oksywia doszło do poważnego incydentu. Mundurowi pojechali na miejsce zdarzenia i ustalili, że starszy mężczyzna wszedł do placówki handlowej, gdzie dokonał zakupów. Następnie udał się do kasy i próbował zapłacić za nie kartą płatniczą. Transakcja została jednak odrzucona. Wówczas mężczyzna postanowił opuścić sklep, nie uiszczając opłaty za zabrane towary. Gdy ekspedientka próbowała go zatrzymać, sprawca zagroził jej użyciem przemocy, wyciągając przedmiot przypominający broń palną. Wycelował w kobietę, a następnie, gdy próbowała go powstrzymać przed wyjściem, kilkukrotnie uderzył ją tym przedmiotem w głowę i opuścił sklep.

Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gdyni-Oksywiu. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu, sporządzili wizerunek sprawcy i po wykonaniu szeregu czynności ustalili jego tożsamość oraz miejsce zamieszkania. Mundurowi zatrzymali 76-latka w jego mieszkaniu, gdzie znaleźli pistolet hukowy, którym posłużył się podczas rozboju. Mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego 76-latek usłyszał zarzut dokonania rozboju. Wczoraj, decyzją sądu, został tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.