Odpowie za znęcanie się nad psem Data publikacji 03.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o znęcanie się nad psem. Buldog trafił pod opiekę pracowników schroniska w kiepskiej kondycji fizycznej i psychicznej. Na domiar złego piesek miał nieleczone złamanie tylnej łapy, które zrosło się nieprawidłowo i z tego powodu miał problem z prawidłowym przemieszczaniem się. Mężczyzna niebawem odpowie przed sądem. Za popełniony czyn grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W miniony wtorek, 1 lipca 2025 roku, do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy wpłynęło zawiadomienie o przestępstwie, którego ofiarą padł pies rasy buldog.

Z ustaleń wynika, że zwierzę zostało pozostawione w schronisku dla bezdomnych zwierząt przez brata właściciela. Pies znajdował się w kiepskiej kondycji fizycznej i psychicznej, miał silnie rozwiniętą alergię i zaawansowany stan zapalny uszu. Co gorsza, buldog posiadał nieleczone złamanie tylnej łapy, które zrosło się nieprawidłowo. To z kolei wpływało na nieregularny rozkład masy pomiędzy kończynami powodując kulawiznę. Z całą pewnością piesek wymagał kosztownej antybiotykoterapii, karmy hipoalergicznej oraz dalszej opieki ortopedycznej.

Podczas leczenia po psa zgłosił się jego właściciel, jednak zwierzę nie zostało wydane. W nocy z 30 czerwca na 1 lipca br., pies zniknął z terenu schroniska. Wtedy dość szybko pracownicy potwierdzili, że za całą sprawą może stać właściciel buldoga.

Na podstawie otrzymanego zgłoszenia legniccy policjanci pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny. Tam mundurowi zastali mężczyznę. Na posesji był również pies zabrany w nocy ze schroniska. Buldog został przewieziony z powrotem do schroniska by dokończyć leczenie, natomiast właściciel psa trafił do policyjnej celi. Niebawem mężczyzna stanie przed sądem.

Znęcanie się nad zwierzętami to przestępstwo! Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, sprawcy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a jeśli działanie skutkuje trwałym kalectwem lub śmiercią zwierzęcia - nawet do 5 lat.

Jeśli nie możesz zapewnić opieki zwierzęciu, szukaj pomocy, nie zostawiaj go bez wsparcia. Reaguj, gdy widzisz zaniedbanie, przemoc lub porzucenie - każde zgłoszenie ma znaczenie.

Pamiętaj, że opieka nad zwierzęciem to obowiązek, a nie tylko przywilej.

Dzięki czujności pracowników schroniska oraz zdecydowanej reakcji policjantów pies wrócił do bezpiecznego miejsca, gdzie otrzyma dalszą pomoc weterynaryjną.