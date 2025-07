Na koncie ma rozbój i bezprawne pozbawienie wolności - poszukiwany ENA obywatel Mołdawii zatrzymany w Warszawie

Data publikacji 04.07.2025 Powrót Drukuj

Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, wydanym przez estoński wymiar sprawiedliwości, został zatrzymany przez policjantów stołecznego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. 51-latek ma na koncie rozbój i bezprawne pozbawienie wolności. Przestępstwa tego dopuścił się na terenie Estonii. Postanowieniem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga karę ponad 3 lat pozbawienia wolności będzie odbywał w Polsce. Operacyjni zatrzymali go w jednym z domów na warszawskim Mokotowie. Zatrzymany obywatel Mołdawii trafił już do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał karę do czasu ekstradycji.