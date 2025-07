60-latek zatrzymany za wystawienie fikcyjnych faktur Data publikacji 04.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 60-latka, który podejrzany jest o wystawianie fikcyjnych faktur VAT. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pracowali nad tą sprawą od kilku miesięcy prowadząc czynności operacyjne i analityczne. Według informacji, które posiadali, mężczyzna miał wystawiać dokumenty, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych, co mogło służyć wyłudzeniom podatku VAT. 27 czerwca 2025 roku na terenie powiatu łódzkiego wschodniego funkcjonariusze, na podstawie postanowienia o zatrzymaniu wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, zatrzymali 60-letniego mężczyznę, który wystawił ponad 100 fikcyjnych faktur opiewających na kwotę przekraczającą 1 mln zł. W wyniku tego przestępczego procederu uzyskał on zwrot podatku VAT w wysokości ponad 240 tys. zł .

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu czterech zarzutów między innymi za fałszerstwa intelektualne oraz liczne przestępstwa skarbowe. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zabezpieczyli mienie należące do podejrzanego, między innymi gotówkę w różnej walucie oraz sprzęt elektroniczny. Ma to na celu zabezpieczenie przyszłych kar finansowych oraz naprawienie szkody wyrządzonej Skarbowi Państwa.

Nie ma przyzwolenia na tego rodzaju oszustwa. Działania służb pokazują, że osoby próbujące wzbogacić się kosztem państwa muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Każdy, kto wystawia fikcyjne faktury i wyłudza publiczne środki, poniesie odpowiedzialność karną.