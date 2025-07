Hulajnoga elektryczna to nie zabawka! Data publikacji 04.07.2025 Powrót Drukuj To hasło spotu profilaktycznego, zrealizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego żywieckiej Komendy Policji, przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego oraz Ratownictwem Medycznym Rescue Flo. Jest on adresowany do kierujących hulajnogami, a jego celem jest uświadomienie im, że obowiązują ich, tak jak innych kierujących, przepisy ruchu drogowego. Zachęcamy do obejrzenia filmu!

Jazda na hulajnodze to świetna forma wypoczynku. Pojazd pozwala ominąć korki drogowe i szybciej dotrzeć do celu.

Jak pokazują policyjne statystyki, coraz częściej dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem tych pojazdów. Obrażeń doznają głównie dzieci i młodzież, które nie stosują się do obowiązujących zasad ruchu drogowego. Część winy ponoszą także rodzice, którzy kupując dziecku hulajnogę, nie są świadomi obowiązujących przepisów podczas poruszania się tymi pojazdami.

Do najczęściej popełnianych przez kierujących hulajnogami błędów należą: przewożenie pasażerów, niestosowanie się do ograniczenia prędkości oraz poruszanie się w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zagrażającym bezpieczeństwu zachowaniem jest również pozostawianie hulajnóg na psie ruchu lub chodniku, co utrudnia poruszanie się innym użytkowaniom dróg.

Przestrzeganie przepisów dotyczące hulajnóg jest ważne dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Mając na uwadze bezpieczeństwo kierujących tymi pojazdami, policjanci z żywieckiej drogówki, zrealizowali spot profilaktyczny: „Hulajnoga elektryczna to nie zabawka!’’. Spot w dosadny sposób przedstawia konsekwencje nieprawidłowego zachowania się kierujących hulajnogami. Niech będzie dla wszystkich refleksją i uświadomi, że zachowanie szczególnej ostrożności powinno mam towarzyszyć w każdej sytuacji na drodze.

Trwają wakacje. To czas, który zachęca do korzystania z tych pojazdów. Nie pozwólmy, aby nieznajomość przepisów oraz niezachowanie ostrożności doprowadziły do tragedii.

Realizacja spotu nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania wielu osób. W szczególności dziękujemy: Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, Ratownictwu Medycznemu Rescue Flo, Urzędowi Gminy w Łodygowicach, Szkole Mistrzostwa Sportowego oraz realizującym spot Pawłowi Szczotka i Sebastianowi Duchnowiczowi.

Dziękujemy również wszystkim osobom, które wzięły udział w spocie za zaangażowanie w tej ważnej dla nas wszystkich sprawie.

( KWP w Katowicach / mw)

Film Hulajnoga elektryczna to nie zabawka!