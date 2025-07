Podpalacze ze Śródmieścia i Bałut w rękach łódzkich policjantów Data publikacji 04.07.2025 Powrót Drukuj W ręce łódzkich policjantów trafili 47-latek odpowiedzialny za zniszczenia wywołane podpaleniami do jakich doszło pod koniec czerwca br. w dzielnicy Śródmieście oraz 49-latek odpowiedzialny za podobne czyny na Bałutach na przełomie czerwca i lipca. Obaj usłyszeli już zarzuty zniszczenia mienia, za co może im grozić kara do 5 lat pozbawiania wolności. Ponadto 47-latek odpowie jeszcze za kradzież zuchwałą - to przestępstwo zagrożone jest karą nawet 8 lat więzienia.

Śródmiejscy śledczy zajmowali się sprawami zniszczenia mienia do jakich doszło w wyniku podpalenia pergoli śmietnikowych, 20 i 22 czerwca 2025 roku, w centrum Łodzi. W pierwszym przypadku, poza spalonymi koszami, uszkodzeniu uległy dwa pojazdy, których właściciele wycenili straty na ponad 20 tys. zł. Efektem drugiego podpalenia było uszkodzenie elewacji zabytkowego budynku, a straty mogły sięgnąć nawet 100 tys. zł.

Natomiast bałuccy policjanci poszukiwali sprawcy podpaleń na ulicy Zgierskiej, Wrocławskiej, Pawiej i Wróbla, które miały miejsce 23,27 i 30 czerwca br. Tutaj również płonęły pergole śmietnikowe i kosze wewnątrz. W wyniku pożarów uszkodzeniu uległ także pojazd zaparkowany nieopodal źródła ognia. Łączne straty wycenione przez właścicieli i administratorów sięgnęły ponad 87 tys. zł.

Stróże prawa z I i II Komisariatu Policji w Łodzi dzięki wytężonej pracy i analizie zebranego materiału dowodowego, w szczególności zapisu z kamer monitoringu, ustalili odpowiedzialnych za te zdarzenia mężczyzn.

Śródmiejskiego podpalacza śledczy z tego komisariatu rozpoznali w przywiezionym do nich przez Strażników Miejskich z Łodzi sprawcy kradzieży, którego ujęli oni w godzinach porannych, 26 czerwca 2025 r. Jak się okazało, monitoring miejski zarejestrował jak kradnie on śpiącemu mężczyźnie papierosy i telefon wart ponad 5 tys. zł, a natychmiastowa reakcja strażników doprowadziła do jego zatrzymania.

Mężczyznę odpowiedzialnego za podpalenia na Bałutach tamtejsi policjanci zatrzymali 2 lipca 2025 r. w jego mieszkaniu. Przyznał się on do wszystkich zarzucanych mu czynów.

Obaj notowani wcześniej mężczyźni usłyszeli już zarzuty. 47-latek - zniszczenia mienia oraz kradzieży szczególnie zuchwałej, za co może mu grozić nawet 8 lat więzienia, natomiast 49 - latek - zniszczenia mienia - za to przestępstwo grozi mu kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Czynności w tych sprawach, pod nadzorem śródmiejskiej i bałuckiej prokuratury, prowadzą śledczy z I i II Komisariatu Policji łódzkiej komendy.